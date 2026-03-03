Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Mart 2026 Toyota Fiyat Listesi: Corolla'ya Zam Geldi Ama Hala Kaçırılmayacak Fiyatta

Toyota'nın mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatları açıklandı. Marka bu ay istisnasız tüm otomobillerine zam yaptı. Peki en ucuz Corolla fiyatı nasıl değişti? İşte detaylar...

Mart 2026 Toyota Fiyat Listesi: Corolla'ya Zam Geldi Ama Hala Kaçırılmayacak Fiyatta
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'deki en popüler otomobil markalarından Toyota, Mart 2026 fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay tüm otomobillerine zam yaptı. Eğer böyle giderse en ucuz Corolla, yakında 2 milyon TL seviyesine ulaşacak.

Peki Toyota'nın sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Bu haberimizde, Toyota'nın mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesine bakacağız. Listeyi resmî internet sitesinden edindiğimizi ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Toyota sıfır araba fiyatları - Mart 2026

Model Şubat Başlangıç Fiyatı Mart Başlangıç Fiyatı
Corolla 1.699.000 TL 1.770.000 TL
Corolla Hybrid 2.379.000 TL 2.476.000 TL
Yeni Corolla Cross Hybrid 2.534.000 TL 2.534.000 TL
C-HR Hybrid 2.150.000 TL 1.999.000 TL
Corolla Hatchback Hybrid 2.157.000 TL 2.222.000 TL
Yaris Cross Hybrid 2.269.000 TL 2.337.000 TL
Yaris Hybrid 1.934.000 TL 1.990.000 TL
Land Cruiser Prado 12.000.000 TL 12.339.000 TL

Corolla fiyatları - Mart 2026:

Toyota’nın Eylül 2025 Fiyatları Belli Oldu: Kaçırılmayacak Fırsatlar Var!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5, Benzinli Vision Plus, Otomatik 1.770.000 TL
1.5, Benzinli Dream, Otomatik 1.995.000 TL
1.5, Benzinli Dream X-Pack, Otomatik 2.112.000 TL
1.5, Benzinli Flame X-Pack, Otomatik 2.315.000 TL
1.5, Benzinli Passion X-Pack, Otomatik 2.705.000 TL

Dünyanın en çok tercih edilen otomobilleri listesinde başı çeken Toyota Corolla, yılların eskitemediği bir otomobil. Her hâliyle çok seviyen Corolla, ülkemizde 1.5 litrelik benzinli veya 1.8 litrelik hibrit ünite ile satın alınabiliyor. Passion X-Pack'e çıktığınızda D segment otomobilleri aratmayan Corolla, piyasa koşullarında satın alınabilecek en iyi otomobillerden bir tanesi.

Corolla opsiyon fiyatları - Mart 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 17.000 TL Vision, Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack
2025 Toyota Corolla Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı! 2025 Toyota Corolla Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Corolla Hybrid fiyatları - Mart 2026:

Toyota’nın Eylül 2025 Fiyatları Belli Oldu: Kaçırılmayacak Fırsatlar Var!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.8, Hibrit Dream, Otomatik 2.748.000 TL
1.8, Hibrit Dream X-Pack, Otomatik 2.476.000 TL
1.8, Hibrit Flame X-Pack, Otomatik 2.549.000 TL
1.8, Hibrit Passion, Otomatik 2.870.000 TL

Toyota Corolla'nın hibrit versiyonu, şehir içi yolculuklar için oldukça ideal bir model. Yakıt tüketimi oldukça düşük olan Corolla Hybrid, sorunsuzluğun yanına yakıt ekonomisini ekliyor.

Corolla Hybrid opsiyon fiyatları - Mart 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 16.100 TL Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack

Yeni Corolla Cross fiyatları - Mart 2026:

Toyota’nın Eylül 2025 Fiyatları Belli Oldu: Kaçırılmayacak Fırsatlar Var!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.8L 140 HP, Hibrit Flame, Otomatik 2.534.000 TL
1.8L 140 HP, Hibrit Passion, Otomatik 2.858.000 TL
1.8L 140 HP, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 3.317.000 TL

Toyota Corolla istiyorsunuz ancak sedan gövde tipine sıcak bakmıyorsanız doğru yerdesiniz. Sadece hibrit ünite seçeneği sunan Corolla Cross, geniş iç hacmi ve gösterişli tasarımı ile dikkat çekiyor. 1.8 litrelik hibrit ünite, tıpkı sedan modelde olduğu gibi şehir içi yolculuklarda yakıt cimrisi.

Corolla Cross opsiyon fiyatları - Mart 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 22.000 TL Flame, Flame X-Pack, Passion, Passion X-Pack

C-HR Hybrid fiyatları - Mart 2026:

Toyota’nın Eylül 2025 Fiyatları Belli Oldu: Kaçırılmayacak Fırsatlar Var!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.8, Hibrit Flame, Otomatik 1.999.000 TL
1.8, Hibrit Passion, Otomatik 2.515.000 TL
1.8, Hibrit Passion X-Sport, Otomatik 2.870.000 TL
1.8, Hibrit GR SPORT, Otomatik 2.970.000 TL

Toyota'nın Türkiye'deki fabrikasında üretilen C-HR, yıllardır çok seviliyor. Birkaç yıl önce yepyeni bir tasarım ile karşımıza çıkan Toyota C-HR, 1.8 litrelik hibrit motoru ve otomatik şanzımanı ile çok seviliyor. Şık bir görünüme sahip olan crossover, sahip olduğu teknolojik özelliklerle de dikkat çekiyor.

C-HR Hybrid opsiyon fiyatları - Mart 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 18.900 TL Flame, Passion, Passion X-Sport, Passion X-Style

Yaris Cross fiyatları - Mart 2026:

Toyota’nın Eylül 2025 Fiyatları Belli Oldu: Kaçırılmayacak Fırsatlar Var!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit Dream, Otomatik 2.337.000 TL
1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit Flame, Otomatik 2.738.000 TL
1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit Flame X-Pack, Otomatik 2.763.000 TL

Cüssesine rağmen 4.7 lt/100 km şeklinde kabul edilebilir bir yakıt tüketim değerine sahip olan Yaris Cross Hybrid, sadece 4x2 çekiş seçeneği ile satılıyor. Toyota'nın bile "şehir içi kullanım için doğdu" dediği otomobil, nispeten yüksek sürüş pozisyonu ile oldukça keyifli yolculuklar vadediyor.

Yaris Cross opsiyon fiyatları - Mart 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 20.000 TL Dream, Flame, Flame X-Pack, Passion X-Pack

Yaris Hybrid fiyatları - Mart 2026:

Toyota’nın Eylül 2025 Fiyatları Belli Oldu: Kaçırılmayacak Fırsatlar Var!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
1.5 Hybrid, Hibrit Flame, Otomatik 1.990.000 TL
1.5 Hybrid, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 2.360.000 TL

Toyota'nın ikonikleşen küçük şehir otomobili Yaris, artık birazcık pahalı kaldığı için çok tercih edilmiyor. Ancak bu otomobil, alanı üzmeyecek türden özelliklere sahip. Passion X-Pack donanım seviyesini satın aldığınızda tabiri caizse "gırtlak dolu" diyebileceğimiz potansiyeli olan otomobil, 3.9 lt/100 km yakıt tüketimi ile benzini adeta kokluyor.

Yaris Hybrid opsiyon fiyatları - Mart 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 17.000 TL Flame, Passion X-Pack

Corolla Hatchback Hybrid fiyatları - Mart 2026:

Toyota’nın Eylül 2025 Fiyatları Belli Oldu: Kaçırılmayacak Fırsatlar Var!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
1.8 Hybrid, Hibrit Flame, Otomatik 2.222.000 TL
1.8 Hybrid, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 2.542.000 TL
1.8 Hybrid, Hibrit GR SPORT, Otomatik 2.542.000 TL

2019 yılında tanıtıldığında milyonları kendine hayran bırakan Toyota Corolla Hatchback, Türkiye'de artık sadece hibrit ünite ile satılıyor. Corolla'nın bugüne kadarki en yakışıklı versiyonu diyebileceğimiz Corolla Hatchback, modifiye tutkunlarının da tercihi. Corolla Hatchback'in ülkemizdeki en ucuz versiyonu olan Flame paket bile yüksek teknolojik özellikler sunuyor.

Corolla Hatchback Hybrid opsiyon fiyatları - Mart 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 18.900 TL Flame, Passion, GR SPORT

Land Cruiser Prado fiyatları - Mart 2026:

Toyota’nın Eylül 2025 Fiyatları Belli Oldu: Kaçırılmayacak Fırsatlar Var!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
2.8 D-4D 8 A/T, Dizel -, Otomatik 12.339.000 TL

Land Cruiser Prado, Toyota'nın amiral gemisi arazi aracı. Sadece tasarımıyla bile kendini gösteren otomobil, 2.8 litrelik D-4D motoru ile yüksek performansın sınırlarını zorluyor. Tabii D-4D motorun ömürlük olduğu gerçeğini de unutmamak gerekiyor.

Yukarıdaki fiyatlar, Toyota Türkiye'nin internet sitesinde yer alan en uygun fiyatlardır.

Araba Elektrikli Araba Toyota

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

4 BYD Modeli Türkiye'de Satıştan Kaldırıldı, SEALION 7'ye 2 Milyon TL Zam Geldi! İşte Mart 2026 BYD Fiyat Listesi

4 BYD Modeli Türkiye'de Satıştan Kaldırıldı, SEALION 7'ye 2 Milyon TL Zam Geldi! İşte Mart 2026 BYD Fiyat Listesi

iPhone 17e Tanıtıldı! İşte Yeni "Ucuz iPhone"un Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

iPhone 17e Tanıtıldı! İşte Yeni "Ucuz iPhone"un Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Samsung Galaxy S26 vs. iPhone 17: Hangisi Satın Alınmalı?

Samsung Galaxy S26 vs. iPhone 17: Hangisi Satın Alınmalı?

Windows 11'in Yeni Başlat Menüsüne Tepkiler Çığ Gibi: "O Kadar Büyük ki Windows 8'i Hatırlattı"

Windows 11'in Yeni Başlat Menüsüne Tepkiler Çığ Gibi: "O Kadar Büyük ki Windows 8'i Hatırlattı"

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

BYD’den 362 Beygir Gücünde Yeni Elektrikli SUV: İçinde Yatak Modu Var!

BYD’den 362 Beygir Gücünde Yeni Elektrikli SUV: İçinde Yatak Modu Var!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com