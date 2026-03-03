Mart 2026 Toyota Fiyat Listesi: Corolla'ya Zam Geldi Ama Hala Kaçırılmayacak Fiyatta

Toyota'nın mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatları açıklandı. Marka bu ay istisnasız tüm otomobillerine zam yaptı. Peki en ucuz Corolla fiyatı nasıl değişti? İşte detaylar...

Türkiye'deki en popüler otomobil markalarından Toyota, Mart 2026 fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay tüm otomobillerine zam yaptı. Eğer böyle giderse en ucuz Corolla, yakında 2 milyon TL seviyesine ulaşacak.

Peki Toyota'nın sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Bu haberimizde, Toyota'nın mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesine bakacağız. Listeyi resmî internet sitesinden edindiğimizi ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Toyota sıfır araba fiyatları - Mart 2026

Model Şubat Başlangıç Fiyatı Mart Başlangıç Fiyatı Corolla 1.699.000 TL 1.770.000 TL Corolla Hybrid 2.379.000 TL 2.476.000 TL Yeni Corolla Cross Hybrid 2.534.000 TL 2.534.000 TL C-HR Hybrid 2.150.000 TL 1.999.000 TL Corolla Hatchback Hybrid 2.157.000 TL 2.222.000 TL Yaris Cross Hybrid 2.269.000 TL 2.337.000 TL Yaris Hybrid 1.934.000 TL 1.990.000 TL Land Cruiser Prado 12.000.000 TL 12.339.000 TL

Corolla fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5, Benzinli Vision Plus, Otomatik 1.770.000 TL 1.5, Benzinli Dream, Otomatik 1.995.000 TL 1.5, Benzinli Dream X-Pack, Otomatik 2.112.000 TL 1.5, Benzinli Flame X-Pack, Otomatik 2.315.000 TL 1.5, Benzinli Passion X-Pack, Otomatik 2.705.000 TL

Dünyanın en çok tercih edilen otomobilleri listesinde başı çeken Toyota Corolla, yılların eskitemediği bir otomobil. Her hâliyle çok seviyen Corolla, ülkemizde 1.5 litrelik benzinli veya 1.8 litrelik hibrit ünite ile satın alınabiliyor. Passion X-Pack'e çıktığınızda D segment otomobilleri aratmayan Corolla, piyasa koşullarında satın alınabilecek en iyi otomobillerden bir tanesi.

Corolla opsiyon fiyatları - Mart 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik ve Sedefli Metalik Renk 17.000 TL Vision, Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack

Corolla Hybrid fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.8, Hibrit Dream, Otomatik 2.748.000 TL 1.8, Hibrit Dream X-Pack, Otomatik 2.476.000 TL 1.8, Hibrit Flame X-Pack, Otomatik 2.549.000 TL 1.8, Hibrit Passion, Otomatik 2.870.000 TL

Toyota Corolla'nın hibrit versiyonu, şehir içi yolculuklar için oldukça ideal bir model. Yakıt tüketimi oldukça düşük olan Corolla Hybrid, sorunsuzluğun yanına yakıt ekonomisini ekliyor.

Corolla Hybrid opsiyon fiyatları - Mart 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik ve Sedefli Metalik Renk 16.100 TL Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack

Yeni Corolla Cross fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.8L 140 HP, Hibrit Flame, Otomatik 2.534.000 TL 1.8L 140 HP, Hibrit Passion, Otomatik 2.858.000 TL 1.8L 140 HP, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 3.317.000 TL

Toyota Corolla istiyorsunuz ancak sedan gövde tipine sıcak bakmıyorsanız doğru yerdesiniz. Sadece hibrit ünite seçeneği sunan Corolla Cross, geniş iç hacmi ve gösterişli tasarımı ile dikkat çekiyor. 1.8 litrelik hibrit ünite, tıpkı sedan modelde olduğu gibi şehir içi yolculuklarda yakıt cimrisi.

Corolla Cross opsiyon fiyatları - Mart 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik ve Sedefli Metalik Renk 22.000 TL Flame, Flame X-Pack, Passion, Passion X-Pack

C-HR Hybrid fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.8, Hibrit Flame, Otomatik 1.999.000 TL 1.8, Hibrit Passion, Otomatik 2.515.000 TL 1.8, Hibrit Passion X-Sport, Otomatik 2.870.000 TL 1.8, Hibrit GR SPORT, Otomatik 2.970.000 TL

Toyota'nın Türkiye'deki fabrikasında üretilen C-HR, yıllardır çok seviliyor. Birkaç yıl önce yepyeni bir tasarım ile karşımıza çıkan Toyota C-HR, 1.8 litrelik hibrit motoru ve otomatik şanzımanı ile çok seviliyor. Şık bir görünüme sahip olan crossover, sahip olduğu teknolojik özelliklerle de dikkat çekiyor.

C-HR Hybrid opsiyon fiyatları - Mart 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik ve Sedefli Metalik Renk 18.900 TL Flame, Passion, Passion X-Sport, Passion X-Style

Yaris Cross fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit Dream, Otomatik 2.337.000 TL 1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit Flame, Otomatik 2.738.000 TL 1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit Flame X-Pack, Otomatik 2.763.000 TL

Cüssesine rağmen 4.7 lt/100 km şeklinde kabul edilebilir bir yakıt tüketim değerine sahip olan Yaris Cross Hybrid, sadece 4x2 çekiş seçeneği ile satılıyor. Toyota'nın bile "şehir içi kullanım için doğdu" dediği otomobil, nispeten yüksek sürüş pozisyonu ile oldukça keyifli yolculuklar vadediyor.

Yaris Cross opsiyon fiyatları - Mart 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik ve Sedefli Metalik Renk 20.000 TL Dream, Flame, Flame X-Pack, Passion X-Pack

Yaris Hybrid fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5 Hybrid, Hibrit Flame, Otomatik 1.990.000 TL 1.5 Hybrid, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 2.360.000 TL

Toyota'nın ikonikleşen küçük şehir otomobili Yaris, artık birazcık pahalı kaldığı için çok tercih edilmiyor. Ancak bu otomobil, alanı üzmeyecek türden özelliklere sahip. Passion X-Pack donanım seviyesini satın aldığınızda tabiri caizse "gırtlak dolu" diyebileceğimiz potansiyeli olan otomobil, 3.9 lt/100 km yakıt tüketimi ile benzini adeta kokluyor.

Yaris Hybrid opsiyon fiyatları - Mart 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik ve Sedefli Metalik Renk 17.000 TL Flame, Passion X-Pack

Corolla Hatchback Hybrid fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.8 Hybrid, Hibrit Flame, Otomatik 2.222.000 TL 1.8 Hybrid, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 2.542.000 TL 1.8 Hybrid, Hibrit GR SPORT, Otomatik 2.542.000 TL

2019 yılında tanıtıldığında milyonları kendine hayran bırakan Toyota Corolla Hatchback, Türkiye'de artık sadece hibrit ünite ile satılıyor. Corolla'nın bugüne kadarki en yakışıklı versiyonu diyebileceğimiz Corolla Hatchback, modifiye tutkunlarının da tercihi. Corolla Hatchback'in ülkemizdeki en ucuz versiyonu olan Flame paket bile yüksek teknolojik özellikler sunuyor.

Corolla Hatchback Hybrid opsiyon fiyatları - Mart 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik ve Sedefli Metalik Renk 18.900 TL Flame, Passion, GR SPORT

Land Cruiser Prado fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 2.8 D-4D 8 A/T, Dizel -, Otomatik 12.339.000 TL

Land Cruiser Prado, Toyota'nın amiral gemisi arazi aracı. Sadece tasarımıyla bile kendini gösteren otomobil, 2.8 litrelik D-4D motoru ile yüksek performansın sınırlarını zorluyor. Tabii D-4D motorun ömürlük olduğu gerçeğini de unutmamak gerekiyor.

Yukarıdaki fiyatlar, Toyota Türkiye'nin internet sitesinde yer alan en uygun fiyatlardır.