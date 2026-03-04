6 Volkswagen Otomobilin 2026 Modelleri Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Mart 2026 Volkswagen Fiyatı Listesi

Alman otomobil devi Volkswagen, mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini yayımladı. Firma bu ay ürün grubunun neredeyse yarısını 2026 model otomobillerle donattı. Bu modellerin fiyatını artıran Volkswagen, 2025 model otomobillerin fiyatına ise dokunmadı.
Peki Volkswagen'in Mart 2026 güncel fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, Volkswagen'in tüm sıfır arabalarına ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Volkswagen'den alındığını belirtelim.
Volkswagen araba fiyatları - Mart 2026
|Model
|Şubat Başlangıç Fiyatı
|Mart Başlangıç Fiyatı
|Polo
|2.252.000 TL
|2.252.000 TL
|T-Cross *
|2.155.000 TL
|2.186.000 TL
|Taigo *
|2.051.000 TL
|2.080.000 TL
|Golf *
|2.139.000 TL
|2.170.000 TL
|T-Roc
|2.660.000 TL
|-
|Tiguan *
|3.223.000 TL
|3.269.000 TL
|Tayron *
|3.475.000 TL
|3.524.000 TL
|ID.4
|3.126.000 TL
|3.126.000 TL
|Passat *
|3.411.000 TL
|3.459.000 TL
|ID.7
|4.415.000 TL
|4.415.000 TL
|Touareg
|10.717.000 TL
|10.717.000 TL
- 2026 model olarak satışına başlanan model.
Polo fiyatları - Mart 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 TSI 95 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|2.252.000 TL
Polo opsiyon fiyatları - Mart 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|19.540 TL
|Life
|Açılır Cam Tavan
|56.780 TL
|Life
T-Cross fiyatları - Mart 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 TSI 116 PS, Benzinli
|Life, Manuel
|2.186.000 TL
|1.0 TSI 116 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|2.578.000 TL
|1.0 TSI 115 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|2.731.000 TL
|1.0 TSI 115 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|2.835.000 TL
T-Cross opsiyon fiyatları - Mart 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|17.230 TL
|Life, Style, R-Line
Taigo fiyatları - Mart 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 TSI 95 PS, Benzinli
|Life, Manuel
|2.080.000 TL
|1.0 TSI 116 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|2.364.000 TL
|1.0 TSI 116 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|2.812.000 TL
|1.0 TSI 116 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|2.933.000 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|2.993.000 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|3.201.000 TL
Taigo opsiyon fiyatları - Mart 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|18.330 TL
|Life, Style, R-Line
|Açılır Cam Tavan
|52.740 TL
|Life, Style, R-Line
Golf fiyatları - Mart 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 TSI 116 PS, Benzinli
|Impression, Manuel
|2.170.000 TL
|1.5 eTSI 116 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|2.718.000 TL
|1.5 eTSI 116 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|3.066.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|3.260.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|3.477.000 TL
|2.0 TSI 333 PS, Benzinli
|R, Otomatik
|6.777.000 TL
|2.0 TSI 265 PS, Benzinli
|GTI, Otomatik
|5.391.000 TL
Golf opsiyon fiyatları - Mart 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|20.340 TL
|Impression, Life, Style, R-Line, R
|Açılır Cam Tavan
|60.180 TL
|Impression, Life, Style, R-Line, R
Tiguan fiyatları - Mart 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|3.269.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|4.204.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|4.484.000 TL
|2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel
|Elegance, Otomatik
|6.011.000 TL
|2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel
|R-Line, Otomatik
|6.360.000 TL
Tiguan opsiyon fiyatları - Mart 2026
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|19.830 TL
|Life, Elegance, R-Line
|Açılır Cam Tavan
|70.100 TL
|Life, Elegance, R-Line
Tayron fiyatları - Mart 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|3.524.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|Life (7 koltuklu), Otomatik
|3.619.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|4.506.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|Elegance (7 koltuklu), Otomatik
|4.607.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|4.808.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|R-Line (7 koltuklu), Otomatik
|4.906.000 TL
Yeni Tayron opsiyon fiyatları - Mart 2026
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|19.830 TL
|Life, Elegance, R-Line
|Açılır Cam Tavan
|70.100 TL
|Life, Elegance, R-Line
ID.4 fiyatları - Mart 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|125 kW 170 PS, Elektrikli
|Pure, Otomatik
|3.126.000 TL
ID.4 opsiyon fiyatları - Mart 2026
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|44.300 TL
|Pure
Passat fiyatları - Mart 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|Impression, Otomatik
|3.459.000 TL
|1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit
|Impression, Otomatik
|4.134.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|Business, Otomatik
|4.589.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|4.716.000 TL
|2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel
|Elegance, Otomatik
|6.923.000 TL
|2.0 TSI 265 PS 4MOTION, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|6.963.000 TL
|2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION, Dizel
|R-Line, Otomatik
|7.088.000 TL
Passat opsiyon fiyatları - Mart 2026
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|35.950 TL
|Business, Elegance, R-Line
|Açılır Cam Tavan
|70.430 TL
|Business, Elegance, R-Line
ID.7 fiyatları - Mart 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|210 kW 286 PS, Elektrikli
|Pro S, Otomatik
|4.415.000 TL
ID.7 opsiyon fiyatları - Mart 2026
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|44.310 TL
|Pro S
Touareg fiyatları - Mart 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel
|Elegance, Otomatik
|10.717.000 TL
|V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel
|R-Line, Otomatik
|11.263.000 TL
Touareg opsiyon fiyatları - Mart 2026
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|56.790 TL
|Elegance, R-Line