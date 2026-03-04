Tümü Webekno
6 Volkswagen Otomobilin 2026 Modelleri Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Mart 2026 Volkswagen Fiyatı Listesi

Volkswagen'in mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi açıklandı. Firma bu ay 2026 model otomobilleri satışa sundu. Bu araçların fiyatları yükselirken 2025 model Volkswagen fiyatları değişmedi.

6 Volkswagen Otomobilin 2026 Modelleri Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Mart 2026 Volkswagen Fiyatı Listesi
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Alman otomobil devi Volkswagen, mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini yayımladı. Firma bu ay ürün grubunun neredeyse yarısını 2026 model otomobillerle donattı. Bu modellerin fiyatını artıran Volkswagen, 2025 model otomobillerin fiyatına ise dokunmadı.

Peki Volkswagen'in Mart 2026 güncel fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, Volkswagen'in tüm sıfır arabalarına ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Volkswagen'den alındığını belirtelim.

Volkswagen araba fiyatları - Mart 2026

Model Şubat Başlangıç Fiyatı Mart Başlangıç Fiyatı
Polo 2.252.000 TL 2.252.000 TL
T-Cross * 2.155.000 TL 2.186.000 TL
Taigo * 2.051.000 TL 2.080.000 TL
Golf * 2.139.000 TL 2.170.000 TL
T-Roc 2.660.000 TL -
Tiguan * 3.223.000 TL 3.269.000 TL
Tayron * 3.475.000 TL 3.524.000 TL
ID.4 3.126.000 TL 3.126.000 TL
Passat * 3.411.000 TL 3.459.000 TL
ID.7 4.415.000 TL 4.415.000 TL
Touareg 10.717.000 TL 10.717.000 TL
  • 2026 model olarak satışına başlanan model.

Polo fiyatları - Mart 2026

Volkswagen Eylül 2025 Fiyat Listesi: Çoğu Modele Zam Geldi...

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.252.000 TL

Polo opsiyon fiyatları - Mart 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 19.540 TL Life
Açılır Cam Tavan 56.780 TL Life

T-Cross fiyatları - Mart 2026

Volkswagen Eylül 2025 Fiyat Listesi: Çoğu Modele Zam Geldi...

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 TSI 116 PS, Benzinli Life, Manuel 2.186.000 TL
1.0 TSI 116 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.578.000 TL
1.0 TSI 115 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.731.000 TL
1.0 TSI 115 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.835.000 TL

T-Cross opsiyon fiyatları - Mart 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 17.230 TL Life, Style, R-Line

Taigo fiyatları - Mart 2026

Volkswagen Eylül 2025 Fiyat Listesi: Çoğu Modele Zam Geldi...

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Manuel 2.080.000 TL
1.0 TSI 116 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.364.000 TL
1.0 TSI 116 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.812.000 TL
1.0 TSI 116 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.933.000 TL
1.5 TSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.993.000 TL
1.5 TSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 3.201.000 TL

Taigo opsiyon fiyatları - Mart 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 18.330 TL Life, Style, R-Line
Açılır Cam Tavan 52.740 TL Life, Style, R-Line

Golf fiyatları - Mart 2026

Volkswagen Eylül 2025 Fiyat Listesi: Çoğu Modele Zam Geldi...

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 TSI 116 PS, Benzinli Impression, Manuel 2.170.000 TL
1.5 eTSI 116 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.718.000 TL
1.5 eTSI 116 PS, Benzinli Style, Otomatik 3.066.000 TL
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 3.260.000 TL
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 3.477.000 TL
2.0 TSI 333 PS, Benzinli R, Otomatik 6.777.000 TL
2.0 TSI 265 PS, Benzinli GTI, Otomatik 5.391.000 TL

Golf opsiyon fiyatları - Mart 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 20.340 TL Impression, Life, Style, R-Line, R
Açılır Cam Tavan 60.180 TL Impression, Life, Style, R-Line, R

Tiguan fiyatları - Mart 2026

Volkswagen Eylül 2025 Fiyat Listesi: Çoğu Modele Zam Geldi...

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 3.269.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 4.204.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 4.484.000 TL
2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 6.011.000 TL
2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 6.360.000 TL

Tiguan opsiyon fiyatları - Mart 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 19.830 TL Life, Elegance, R-Line
Açılır Cam Tavan 70.100 TL Life, Elegance, R-Line

Tayron fiyatları - Mart 2026

Volkswagen Eylül 2025 Fiyat Listesi: Çoğu Modele Zam Geldi...

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 3.524.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Life (7 koltuklu), Otomatik 3.619.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 4.506.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Elegance (7 koltuklu), Otomatik 4.607.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 4.808.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli R-Line (7 koltuklu), Otomatik 4.906.000 TL

Yeni Tayron opsiyon fiyatları - Mart 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 19.830 TL Life, Elegance, R-Line
Açılır Cam Tavan 70.100 TL Life, Elegance, R-Line

ID.4 fiyatları - Mart 2026

Volkswagen Eylül 2025 Fiyat Listesi: Çoğu Modele Zam Geldi...

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
125 kW 170 PS, Elektrikli Pure, Otomatik 3.126.000 TL

ID.4 opsiyon fiyatları - Mart 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 44.300 TL Pure

Passat fiyatları - Mart 2026

Volkswagen Eylül 2025 Fiyat Listesi: Çoğu Modele Zam Geldi...

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Impression, Otomatik 3.459.000 TL
1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit Impression, Otomatik 4.134.000 TL
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Business, Otomatik 4.589.000 TL
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 4.716.000 TL
2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 6.923.000 TL
2.0 TSI 265 PS 4MOTION, Benzinli R-Line, Otomatik 6.963.000 TL
2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 7.088.000 TL

Passat opsiyon fiyatları - Mart 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 35.950 TL Business, Elegance, R-Line
Açılır Cam Tavan 70.430 TL Business, Elegance, R-Line

ID.7 fiyatları - Mart 2026

Volkswagen Eylül 2025 Fiyat Listesi: Çoğu Modele Zam Geldi...

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
210 kW 286 PS, Elektrikli Pro S, Otomatik 4.415.000 TL

ID.7 opsiyon fiyatları - Mart 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 44.310 TL Pro S

Touareg fiyatları - Mart 2026

Volkswagen Eylül 2025 Fiyat Listesi: Çoğu Modele Zam Geldi...

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 10.717.000 TL
V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 11.263.000 TL

Touareg opsiyon fiyatları - Mart 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 56.790 TL Elegance, R-Line
