Kısa zamanda geniş bir kullanıcı tabanına ulaşan elektrikli scooter paylaşım girişimi Martı, çevre dostu ulaşım ağını elektrikli bisikletlerle genişletiyor. Uygulama üzerinden elektrikli bisiklet kiralamaya başlayan şirket, şimdilik yalnızca İstanbul’daki müşterilerine hizmet veriyor.

Tüm dünyada sürdürülebilir mobil ulaşım çözümlerine müthiş bir ilgi var. Hem düşük maliyetli hem de çevre dostu bir ulaşım modeli olan elektrikli scooter’lar, bu furyanın en önemli ayağını oluşturuyor. Yapılan araştırmalar, dünya genelinde tüm araba yolculuklarının yüzde 40’ının, 5 kilometre ve altı mesafeler için yapıldığını gösteriyor. Bu anlamda mikromobilite ulaşım çözümlerinin daha fazla tercih edilmesi, hem cebimiz hem de Dünyamız için oldukça önemli.

Türkiye’de faaliyet gösteren tek elektrikli scooter paylaşım servisi olan Martı, uygulama üzerinden elektrikli bisiklet kiralamaya başladı. İlk etapta İstanbul’daki Fenerbahçe - Bostancı Sahilyolunda kullanıma sunulan Volta markalı elektrikli bisikletler, 1,99 TL açılış ücretine sahip.

Elektrikli scooter modelleri ile aynı fiyatlandırmaya sahip olan elektrikli bisikletler, her bir dakika için 0,59 TL ücret talep ediyor. Kullanıcılara, şehir içi ulaşımda yeni ve çevreci bir ulaşım alternatifi sunan elektrikli bisikletler, özellikle uzun mesafelerde scooter’lara göre çok daha fazla tercih edilebilir.

Martı’nın elektrikli bisiklet filosunun Fenerbahçe - Bostancı sahil hattı dışında, İstanbul’un farklı noktalarında da kullanıma sunulup sunulmayacağı henüz belli değil. Elektrikli bisikletlerin başka lokasyonlarda, hatta şehirlerde karşımıza çıkıp çıkmayacağını, kullanıcıların talepleri belirleyecek.