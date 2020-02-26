Türkiye’nin bazı illerinde son dönemlerde yaygın olarak kullanılmaya başlanan elektrikli scooter kiralama hizmeti Martı ile ilk ölümlü kaza gerçekleşti. İstanbul’da Martı’dan kiraladığı elektrikli scooterla karşıdan karşıya geçen bir genç, yaşanan kaza sonucu hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yıl elektrikli scooter kiralama ağı olarak kurulan Martı, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birkaç şehrinde yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan Martı’nın elektrikli scooterları ile dönem dönem küçük kazalar yaşanıyor. Ancak dün ilk kez İstanbul’da bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ciddi bir kaza yaşandı.

Martı’nın elektrikli scooterı ile gerçekleşen kaza, dün saat 00:00 sularında İstanbul Beşiktaş Büyükdere Caddesi’nde gerçekleşti. Sanayi Mahallesi’nde Martı’nın kiralık scooterı ile karşıdan karşıya geçmek isteyen 17 yaşındaki Okan Yıldız’a bir otomobil çarptı. Yıldız’a çarpan otomobil 17 yaşındaki genci yaklaşık 30 metre sürükledi. Gerçekleşen kaza nedeniyle Yıldız, hayatını kaybetti.

Elektrikli scooterlar sosyal medyada tartışma nedeni oldu:

17 yaşındaki Okan Yıldız’ın Martı’nın kiraladığı elektrikli scooter ile hayatını kaybetmesi sosyal medyada elektrikli scooterlarla alakalı bir tartışmanın başlamasına neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları şirket tarafından kiralanan elektrikli scooterların araç trafiğine kapalı alanlarda kullanılması gerektiğini ifade ettiler.

Elektrikli scooterlar hakkında sosyal medyada yürütülen tartışma ile beraber kullanıcılar Martı şirketini bu tür kazalar için önlem almaya davet ettiler. Yaşanan kaza ile ilgili olarak Martı’dan henüz bir açıklama yapılmadı.