Martı, Hisse Senedi Geri Alım Programı Başlattı

Halka arzından sonra borsada istikrarlı bir grafik elde edemeyen Martı, 2,5 milyon dolara kadar A sınıfı paylarını hissedarlardan geri alacak.

Yerli mobilite girişimi Martı, geçtiğimiz temmuz ayında SPAC yöntemiyle ABD'de New York Borsası'nda halka arzını gerçekleştirmişti. Sonrasında firma New York Borsası'nda yatırımcılarını oldukça üzmüştü. Firma şimdiyse şirketin hisselerinin yaklaşık %7,9'unu temsil eden A sınıfı hisselerini geri satın alacağını duyurdu.

Martı hisseleri, halka arzın ardından 8,69 dolardan işlem görmeye başlamıştı. Martı hisseleri daha sonraki ilk ayda 1 doların altına düşmüştü. O günden bu yana da Martı hisselerinin istikrarlı bir grafik oluşturduğunu söylemek zor. Bu durumu değiştirmeyi amaçlayan Martı, 2,5 milyon dolara kadar olan A sınıfı hisselerini geri satın alma kararını duyurdu.

Martı hisseleri 8,69 dolardan 1 doların altına düşmüştü

Martı'nın geri satın alma projesi 10 Ocak'ta başladı ve altı ay süreyle geçerli olacak. Karar kapsamında, şu anda 0,65 dolar civarında işlem gören hisseler, pay başına 1,65 dolardan geri alınacak. Ayrıca Martı yönetimi, Geri Alım Programını düzenli olarak inceleyecek. Bu incelemelerin sonuçlarına göre vadelerin uzatılmasına ve tutarların artırılmasına ilişkin kararları da bu incelemelere göre belli olacak. Firmadan gelen açıklamada kurul kararıyla hisselerin geri alınması sürecinin askıya alınabileceği ya da durdurulabileceği de ifade edildi.

Borsadaki hisse geri alma projeleri, firmaların hisselerini korumak, yatırımcıların güvenlerini tazelemek, hissedarlara nakit desteği sağlamak ya da rakiplerin şirket üzerinde kontrol sağlamasını engellemek gibi amaçlarla yapılabiliyor. Program ile ilgili görüşlerini paylaşan Martı CEO'su Alper Öktem, “Geri Alım Programı, 5 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil işlemiyle finanse edileceğinden, bunun hissedarlarımız için anında değer yaratacağına inanıyoruz. Ayrıca, dönüştürülebilir senet işleminden elde edilen gelirin kullanılmayan kısmı, işimize yatırım yapmamızı sağlayacak ve hissedarlarımız için daha uzun vadeli değer yaratacağına inandığımız araç çağırma hizmetimizin büyüme hızını artıracaktır.” ifadelerini kullandı.