İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bugün gerçekleştirdiği UKOME toplantısında Martı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Martı'nın elektronik ulaşım yönetim lisansı talebini gündeme alan UKOME yetkilileri, lisans başvurusunu oy birliği ile reddettiler. Martı patronu Oğuz Alper Öktem, şimdilik sessizliğini koruyor.

UKOME toplantısı kapsamında elektronik ulaşım yönetim lisansı talebi olan tek firma Martı İleri Teknoloji A.Ş. değildi. ZUPPİN XL uygulaması üzerinden hizmet veren ve Martı'ya benzer bir oluşum olan Zuppin Globus Turizm Taşımacılık Organizasyon ve Bilişim A.Ş.'nin turizm yolcu taşımacılığı lisansı için yapılan başvuru da reddedildi. Bu karar da tıpkı Martı'ya yönelik kararda olduğu gibi oy birliği ile alındı.

UKOME, Martı'nın lisans talebini neden reddetti?

UKOME toplantısı sonrasında yapılan resmî açıklamaya göre Martı ile ZUPPİN XL'ın lisans talebinin reddedilmesinin temel nedeni, mobil uygulama üzerinden izinsiz taşımacılık yapılmasına imkân verilmesiydi.

Ancak bu demek olmuyor ki Martı için yolun sonu geldi. İBB Toplu Ulaşım Müdürü Osman Kılıçaslan tarafından yapılan açıklamada, her iki firmanın da ilgili mevzuata uygun hâle gelmesi ile yeniden lisans başvurusu yapabilecekleri ifade edildi. Bakalım Martı ile Oğuz Alper Öktem'in bu karar sonrası hamlesi ne olacak...