Martı'nın TAG konusunda aylardır mücadele verdiği paylaşımlı yolculuk yönetmeliğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Maliye Bakanlığı, paylaşımlı yolculuğun resmî olarak vergilendirildiğini duyurdu.

Elektrikli scooter’larıyla tanıdığımız Martı, son zamanlarda paylaşımlı yolculuk uygulaması TAG için mücadele veriyordu ve sık sık taksicilerle karşı karşıya geliyordu. Öyle ki X kullanıcıları, her yerde Martı’nın CEO’su Oğuz Alper Öktem’i görmeye başlamıştı.

Bugün ise Martı’nın TAG paylaşımlı yolculuk yönetmeliği için beklediği karar geldi. Oğuz Alper Öktem, X üzerinden Maliye Bakanlığının kararını duyurdu.

Bakanlık, paylaşımlı yolculuğun vergilendirilmesine karar kıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yaptığı bir kararla paylaşımlı yolculuk hakkında Martı’nın beklediği kararı aldığını duyurdu. Kararda, paylaşımlı yolculuğun resmî olarak vergilendirildiği ifade edildi.

Oğuz Alper Öktem, paylaşımında kararı şu ifadelerle duyurdu: “Mücadelemiz sonuç verdi. Maliye Bakanlığı’ndan müjdeli haber geldi. Paylaşımlı yolculuk resmî olarak vergilendirildi. Devletimiz 200 bin ocağı söndürmez demiştik. Önümüz açıldı. Hayırlı olsun!”

Aynı yöne doğru gidecek kişileri tek bir araçta bir araya getirmeyi amaçlayan TAG, bu kararla resmen tanınmış oldu. Öktem’in paylaştığı bilgilere göre şu anda 200 bin civarı TAG sürücüsü bulunuyor. TAG’ın önünü açan bu kararın ardından gelire göre vergi ödenmeye başlanacak ve sürücülerin üzerinde son zamanlarda devam eden baskı azalacak. TAG hakkında ilerleyen dönemde neler olacağını bekleyip göreceğiz.