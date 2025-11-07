Tümü Webekno
Çok Beklenen Marvel Oyunu Marvel 1943: Rise of Hydra Ertelendi

Çok beklenen Marvel oyunu Marvel 1943: Rise of Hydra hakkında üzücü haber geldi. Oyunun, ertelendiği duyuruldu.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Marvel, 2021 yılında Skydance Games ile birlikte bir ortak açıklama yaparak yepyeni birçoyun geliştirdiklerini açıklamıştı. Kaptan Amerika ve Black Panther’in ana rollerde yer alacağı bu yapım, Marvel 1943: Rise of Hydra idi. Oyunun, normalde önümüzdeki senenin başları gibi çıkması bekleniyordu.

Ancak dün akşam tıpkı GTA 6 gibi Rise of Hydra ile ilgili de oyunseverleri üzecek bir gelişme yaşandı. Geliştirici Skydance Games, X üzerinden yaptığı açıklamada Marvel 1943: Rise of Hydra’nın bir kez daha ertelendiğini duyurdu.

Yeni çıkış tarihi paylaşılmadı

Paylaşımı incelediğimizde şirketin “2026’nın başından da ötesine” ertelediğini söylediğini görüyoruz. Yani oyunun yeni çıkış tarihi hakkında bir bilgi oyuncular için paylaşılmamış.

Bu da herhangi bir zamanda gelebileceğinin bir göstergesi. Oyunun bekleyenleri için üzücü bir gelişme olduğunu söylemek mümkün. Şirket, bu oyundaki hedeflerini tam olarak anlamak ve onu insanların beklediği kaliteye getirmek için böyle bir karar aldığını belirtmiş.

Marvel 1943: Rise of Hydra oyunu, oyuncuları İkinci Dünya Savaşı zamanı Marvel evrenine götürecek. Oyunda Kaptan Amerika ve Black Panther olmak üzere 2 çok sevilen kahramanın **bir araya gelerek Hydra isimli organizasyonu alt etmeye çalışması **konu ediniliyordu. Oyunun daha önce de ertelendiğini belirtmek gerek. Normalde 2025 sonu gelecekti ancak 2026 başına ertelenmişti. Şimdi ise daha da ileriye itildi.

Marvel 1943: Rise of Hydra fragmanı

