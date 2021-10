Marvel'ın heyecanla beklenen yeni filmi Guardians of the Galaxy Vol. 3'e dair yeni haberler gelmeye devam ediyor. Tüm Marvel hayranlarının artık filmlerde bir an önce görmek istediği Adam Warlock karakteri filme dahil edilirken, bu süper kahramanı canlandıracak ismin Will Poulter olacağı açıklandı.

MCU'nun en eğlenceli ve aksiyon dolu serilerinden biri olan Guardians of the Galaxy'nin üçüncü filmi için çekimlere bu yıl başlanıyor. Daha önce de olduğu gibi yönetmen koltuğunda yine James Gunn'ı göreceğimiz bu filmde, nihayet Marvel'ın en güçlü süper kahramanlarından biri olarak nitelendirilen Adam Warlock'ı kanlı canlı izleyebileceğiz. Filmin yönetmeni James Gunn, Twitter'da yaptığı bir açıklamayla birlikte daha önceki Guardians of the Galaxy filminde kozasını gördüğümüz Adam Warlock'ı Will Poulter'in canlandıracağını duyurdu. Gunn, daha önce Warlock'un MCU için kritik bir role sahip olacağını söylemişti Eğer sıkı bir Marvel hayranıysanız, yetenekleriyle harika işler çıkaran James Gunn'ın bugüne kadar Guardians of the Galaxy için çıkan yalan haberleri hızlı bir şekilde sosyal medya hesaplarından yalanladığını bilirsiniz. Adam Warlock'ın MCU'ya katılmasıyla birlikte ortaya atılan iddiaları hızlı bir şekilde temizlemek isteyen Gunn, yapmış olduğu açıklamada yalan iddialara da değinerek şu ifadeleri kullandı; "Koruyucular ailesine hoş geldin Will Poulter. Kendisi inanılmaz bir aktör ve harika bir insan. Birkaç haftaya görüşürüz." Will Poutler, daha önce Narnia Günlükleri, Black Mirror ve Labirent: Ölümcül Kaçış gibi yapımlarla oyunculuk yeteneklerini kanıtlamış başarılı bir isim. Bugüne kadar çizgi romanlarda tüm Yenilmezler ekibinden güçlü gösterilen Adam Warlock'ın Galaksinin Koruyucuları ekibine nasıl bir şekilde dahil olacağı henüz bilinmiyor, ancak Gunn'ın daha önce yapmış olduğu açıklamalara göre Adam Warlock, Ayesha tarafından koruyucuları öldürmesi için yaratılan bir kahraman olarak karşımıza çıkacak.

