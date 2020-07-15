Marvel's Avengers Oyunun Beta Çıkış Tarihi Belli Oldu

Duyurulduğu ilk günden bu yana fazlasıyla merak edilen Marvel's Avengers oyununu beta sürümünün çıkış tarihi açıklandı. Buna göre oyun, PS4 kullanıcıları için Xbox ve PC'den biraz daha erken betaya açılacak.

Tomb Raider serisinin geliştiricisi Crystal Dynamics, E3 2019’da Marvel's Avengers oyunu ile karşımıza çıktığında epey konuşulmuş, ancak çoğunlukla eleştirilmişti. Nedeni ise özellikle Marvel çizgi roman ve filmlerinin hayranı olan oyunseverlerin karakter modellemelerinden hiç ama hiç memnun olmamasıydı.

Eleştiriler üzerine Crystal Dynamics, karakter modellemelerini yeniden elden geçireceklerinin sözünü vermiş ve oyunu erteleme kararı almıştı. Son olarak Eylül 2020’de çıkışına karar verilen oyun için bir beta süreci sözü de veren Crystal Dynamics, nihayet beta sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili ilk bilgileri paylaştı.

Marvel's Avengers, 21 Ağustos'ta açık betaya geçecek

IGN’in Crystal Dynamics tarafından doğrulanan haberine göre Marvel's Avengers Beta, ilk olarak 7 Ağustos’ta PS4 için önsipariş verenler oyuncuların erişimine açılacak. 14 Ağustos’ta Xbox One ve PC için önsipariş verenlerin de beta sürecine katılacağı oyun, aynı gün PS4 için açık beta haline gelecek. 21 Ağustos’ta ise oyun, tüm platformlarda açık beta olarak erişime açılacak.

Crystal Dynamics, beta süreci ile ilgili detayları, 29 Temmuz’da gerçekleştireceği ikinci War Table sunumunda ortaya koyacak. Bununla birlikte oyunun kreatif direktörü Shaun Escayg, Marvel's Avengers’ın beta sürümünde oyundaki her şeyden biraz olacağını belirtti. Escayg, beta sürümün oyuna dair iyi bir önizleme sunması adına özenle oluşturulduğunu belirtti.

PlayStation tarafından yayınlanan Marvel's Avengers oynanış videosu