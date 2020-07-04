Avengers Oyunundan Yeni Bir Özellik Paylaşıldı (Video)

Square Enix ve Crystal Dynamics, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek Marvel's Avengers oyunundan yeni bir özelliği paylaştı. 'Team Finishers' adı verilen özelliğin, aksiyon oyunlarında gördüğümüz 'finisher' hareketlerinden olduğu tahmin ediliyor.

Yeni Avengers oyunu geçtiğimiz aylarda ertelenmiş olsa bile Square Enix ve Crystal Dynamics, oyuna dair bilgileri ve gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Bugün gün içerisinde resmi Twitter hesabından bir gelişme paylaşan Marvel’s Avengers hesabı, oyunda yer alacak ‘Team Finishers’ isimli bir özelliği duyurdu. Yeni özelliği bir kliple duyuran geliştirici ekip, böylece oyuna dair daha fazla şey görmemize imkân tanıdı.

Yayınlanan videoda Thor ve Hulk’ın, dev bir robot düşmanı animasyonlu bir şekilde öldürdüğünü görebiliyoruz. Bu noktada açık olmayan şey, ‘Team Finishers’ özelliğinin nasıl aktifleştirildiği ve düşük canlı bir düşmanı şık bir vuruşla yok etmenin dışında başka bir işe yarayıp yaramadığı. Tahmin edebileceğiniz gibi bu sorunun yanıtını almak için biraz daha beklememiz gerekiyor.

Marvel’s Avengers’ın resmi Twitter hesabından paylaşılan video:

Finisher hareketleri, daha önceleri pek çok aksiyon oyunundan tanıdığımız bir özellik. Yakın geçmişten örnek vermek gerekirse Batman Arkham serisi ve yeni Spider-Man serisinde buna benzer pek çok animasyon görmüştük. Tüm oyunlarda basit bir mantık vardı: Finisher’ı etkinleştirmek için düşmana belirli bir hasar vermek ve canını çok az bırakmak. Muhtemelen Marvel’s Avengers oyununda da durum böyle olacak.

Marvel’s Avengers’la ilgili her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak geliştirici ekip, geçtiğimiz günlerde oyuna dair yeni bir fragman daha yayınlamıştı. Avengers’sız dünyayı gösteren bu fragmanda, Hulk’ın düşmanlarından birini de ilk kez görme fırsatımız olmuştu.

Ayrıca yapımda yer alacak ana karakterlerden birinin Pakistan asıllı Müslüman süper kahraman Kamala Khan olacağını da yine geçtiğimiz dönemlerde öğrenmiştik. Çizgi romanlarda okurların beğenisini kazanan bu karakter, yeni oyunda da ekibin yeniden toplanmasına öncülük edecek.