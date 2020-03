Marvel'ın Yeni Filmi Black Widow'un Vizyon Tarihi Ertelendi

Bu sene vizyona girmesi planlanan bir çok film Corona virüsü salgını nedeniyle ertelendi. Bu filmlere bir yenisi daha katıldı: Black Widow. Marvel'ın bu sene çıkartmayı planladığı film ertelendi, yeni vizyon tarihi ise bilinmiyor.

Marvel'ın bu sene çıkartmayı planladığı 2 filmden biri olan Black Widow Corona virüsü nedeniyle ertelendi. Erteleme açıklaması vizyon tarihi olan 1 Mayıs'a sayılı haftalar kala geldi. Disney'in Salı günü öğleden sonra yaptığı açıklamada, yeni vizyon tarihi belirtilmedi.

Black Widow'un yeni vizyon tarihi belli değil

Black Widow, Corona virüsü nedeniyle ertelenen filmlerden en sonuncusu. Disney ve diğer film şirketleri bu nedenden dolayı birçok filmi ertelemek zorunda kaldı. Erteleme silsilesi ilk başta Daniel Craig'in baş rolünü canlandırdığı James Bond serisinin final filmi olan No Time To Die ile başladı. Nisan olarak belirlenen vizyon tarihi Kasım'a kadar ertelendi. Bond'u Sessiz Bir Yer 2 takip etti. Bundan 1 hafta sonra ise Hızlı ve Öfkeli 9 tam 1 sene ertelendi.

12 Mart tarihinde ise Disney, kendi iptallerini ve kapatmalarını açıkladı. Prodüksiyon devi, ilk başta California Macera Park'ını ve Disneyland'i de içeren California parklarını kapattığını açıkladı. Daha sonra da, Mulan, The New Mutants ve Antlers filmlerini yeni vizyon tarihi belirsiz olarak ertelediğini açıkladı. Black Widow filminin ertelenmesinden daha önce ertelenen bu filmler için hala bir vizyon tarihi açıklanmadı. Bu da Black Widow'un yeni vizyon tarihini öğrenmemiz için biraz beklememiz gerektiği anlamına geliyor.

Dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü yüzünden film ertelemeleri artacak gibi görünüyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2009 yılındaki H1N1 (Domuz Gribi) virüsünden sonra ilk kez yeni bir salgın olduğunu kabul etti ve Corona virüsünü salgın kategorisine ekledi. Salgının kabul edildiği gün Amerika'daki neredeyse tüm profesyonel ligler bir süreliğine iptal edildi. South By Southwest, Coachella gibi etkinlikler de aynı nedenlerden dolayı iptal edildi.

Marvel'ın Black Widow haricinde bu seneki planları arasında, bu yılın sonlarında Disney+ platformunda yayınlanmasını planlanan WandaVision ve The Falcon and Winter Soldier mini dizileri de bulunuyor. Ayrıca yine bir Marvel filmi olan The Eternals'ın vizyon tarihi, 6 Kasım olarak gözüküyor, ilerleyen günlerde bu filmin de ertelenip ertelenmeyeceğini öğreneceğiz.