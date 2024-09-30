Marvel ve DC, uzun yıllardır elinde bulundurduğu "Süper Kahraman" tabirinin isim haklarını gelen bir itiraz sonucu kaybetti.

Süper kahraman deyince şüphesiz hepimizin aklına Marvel ve DC gelir. Her iki şirket de uzun yıllar önce ortaya çıkardıkları karakterlerle bu konuda aklımıza kazınmışlardı. Aynı zamanda sadece toplumda değil yasal olarak da “Süper Kahraman” teriminin patentine sahiplerdi.

Ancak Reuters tarafından paylaşılan bir rapor bunun yakın zamanda sona erdiğini gösterdi. İki şirket, çok uzun yıllardır sahibi olduğu “Süper Kahraman” teriminin ticari marka hakkını kaybetti.

Küçük bir çizgi roman şirketinden gelen itiraz sonucu kaybedildi

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, süper kahraman bebekler hakkında “Superbabies” isimli çizgi romanları üreten küçük bir şirket olan Superbabies Limited tarafından yapılan itiraz sonucunda patenti iptal etti.

Superbabies’in arkasındaki isim, DC’nin kendi çizgi romanlarını tanıtma çabalarını engellediğini söyleyerek hem Marvel’ın hem de DC’nin elinde bulundurduğu isim haklarına itiraz etti. İtirazı da olumlu sonuçlandı. İki şirket de kendilerine tanınan 24 Temmuz tarihine kadar sunulan süreçte itiraza bir yanıt vermedi ve sonuç olarak “Süper Kahraman” isim hakları kaybedilmiş oldu.

“Süper Kahraman” isminin tescili, 1967 yılına kadar uzanıyordu. Ancak şu anda bu isim için alınan 4 patent de iptal edilmiş durumda. Yani artık diğer şirketler tarafından kullanımları artık herhangi bir sorun teşkil etmeyecek.

Süper Kahraman dışındaki tabirlerin hâlâ Marvel ve DC bünyesinde olduğunu belirtmeden geçmeyelim. İki şirket de 2018’den beri “Süper Kahramanlar” isminin patentini elinde bulunduruyor. 1985’ten bu yana ise “Süper Kötü Adam” ticari markasına sahipler.