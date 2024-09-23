Marvel'in yeni ekibi Thunderbolts'un filmine ait ilk fragman yayımlandı. Yapımın vizyon tarihi de duyuruldu.

2023 yılındaki yazar grevi ile birlikte Marvel'ın takviminde de değişiklikler olmuştu. Thunderbolts filmi de bu grevden etkilenen yapımlar arasındaydı. Falcon and the Winter Soldier adlı yapımdan hemen sonrasında çıkması beklenen filmden ilk fragman nihayet geldi.

Thunderbolts, teknik olarak Marvel'ın Suicide Squad ekibi diyebileceğimiz, eski suçlulardan ya da kötülerden oluşan bir ekip. Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) tarafından kurulan bu ekip, bir nevi gizli operasyonlar ekibi olarak kullanmak için kullanılıyor. Ekipte eski Kara Dul'lardan Yelena Belova (Florence Pugh), Kızıl Gardiyan (David Harbour), Ghost (Hannah John-Kamen), Taskmaster (Olga Kurylenko) gibi karakterler bu yapımda kendilerine yer bulacak. Ayrıca Bucky Barnes da bu yapımda yer alan karakterlerden biri olacak.

İşte Thunderbolts fragmanı

Thunderbolts ne zaman vizyona girecek

Thunderbolts, 2025 yılının Mayıs ayında vizyondaki yerini alacak. Ekibin yaşayacağı maceraların detayları ise şimdilik bilinmiyor. İlk olarak sinema salonlarında gösterilecek olan yapım muhtemelen daha sonra da Disney+ platformuna eklenecek.