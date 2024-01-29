Marvel'ın çenesi düşük karakteri Deadpool, yeni filmiyle birlikte Marvel Sinematik Evreni'nde büyük değişikliklere neden olabilir.

Marvel Japonya, Deadpool 3 filmiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımla birlikte büyük merakla beklenen Deadpool 3'ün sinopsisi bu paylaşımla ortaya çıkmış oldu. Böylece Deadpool hayranlarının uzun zamandır tahmin ettiği senaryo da bir nevi doğrulanmış oldu. Deadpool, Marvel Sinematik Evreni'ni yeniden şekillendirebilir.

Marvel evreni yeniden başlayabilir

Marvel Japonya, paylaşımında "Sorumsuz kahraman Deadpool, Wolverine ile birlikte MCU tarihini değiştirecek?!" ifadesini kullandı ancak Japonca'dan çeviri olduğu için bazı ufak nüans farkları da söz konusu olabilir. Yine de Deadpool ve Wolverine'in yeni filmde çoklu evrenleri oldukça karıştırmış olabileceğini gösteriyor.

Deadpool 3 filminde, X-Men filmlerinde de canlandırdığı Wolverine rolü ile Hugh Jackman karşımıza çıkacak. Deadpool 2 filminin sonunda da çeşitli evrenlerde ve çeşitli zaman çizgilerinde değişiklikler yapıldığına şahit olmuştuk. Yani yeni filmde Deadpool, ortalığı epeyce karıştırıp X-Men karakterlerinin MCU'ya katılmasının kapısını açabilir. Böylece ana MCU evreni sonunda çizgi romanlardaki kadar zengin karakter seçeneklerine sahip olabilir.

Deadpool 3 ile birlikte muhtemelen zaman çizgilerindeki karışıklıkları çözmek için Deadpool ve Wolverine iş birliği yapmak zorunda kalacaklar. Muhtemelen bu ikilinin mücadelesi oldukça büyük olacak. Bu mücadelenin sonunda ise kazanan umarız seyirciler olacak.

Deadpool 3 bu yaz vizyona girecek

Deadpool 3, ABD'de 26 Temmuz 2024'te vizyona girecek ve Marvel Sinematik Evreni 5. fazın bir parçası olacak. Yapımda Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand ve Jennifer Garner yer alacak. Filmin yönetmen koltuğunda ise Shawn Levy oturacak.