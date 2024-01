Artık son gününde olduğumuz 2023 yılı, sinema yönünden dolu dolu geçen bir seneydi. Korkudan romantiğe, gerilimden macera ve aksiyona kadar birçok yapıma doyduk. Şimdiden gözlerimizi 2024'e diktiğimiz şu günlerde 2024 yılının en çok merak edilen filmlerini bir araya getirdik.

2024 yılının nasıl geçeceği tam bir muamma olsa sinema açısından yine dolu bir yıl olacağının sinyallerini aldık. Yıldız oyuncuları kadrosunda bulunduran ve merakla beklenen güçlü filmler, 2024 yılında seyirci karşısına çıkmak için resmen gün sayıyor.

2024 yılının merakla beklenen filmleri arasında; Dune 2, Inside Out 2, Deadpool 3, Gladiator 2, Joker 2, Fall Guy ve daha birçok yapım var. 2024 yılında izleyiciyle buluşacak ve vizyon tarihi belli olan filmler nelermiş gelin hep birlikte bakalım!

"Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two" ile Ethan Hunt'ın yeni maceralarını izleyeceğiz.

Tür: Aksiyon, macera, gerilim

Aksiyon, macera, gerilim Oyuncular: Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby

Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby Yönetmen: Christopher McQuarrie

Christopher McQuarrie IMDb

Gösterim Tarihi: 28 Haziran 2024

Christopher McQuarrie yönetmenliğindeki "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" filminin başrolünde Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Czerny, Simon Pegg gibi isimler yer alıyor.

"Furiosa: A Mad Max Saga", Furiosa'nın "Fury Road"da Mad Max ile bir araya gelmeden önceki hikâyesini konu ediniyor.

​Tür: Aksiyon Macera

Aksiyon Macera Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Angus Sampson

Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Angus Sampson Yönetmen: George Miller

George Miller ​IMDb

Gösterim Tarihi: 24 Mayıs 2024

"Dün Gece Soho"da, "Queen's Gambit" ve "Parçalanmış" gibi yapımlarla yıldızı parlayan ünlü oyuncu Anya Taylor Joy, "Mad Max'"in devam filmi olan "Furiosa: A Mad Max Saga"da genç Furiosa'yı canlandıracak. Film, 24 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak.

2019 yapımı '"Joker" filminin devamı olan "Joker: Folie à Deux" ile devam ediyoruz listemize.

Tür: Suç, dram, müzikal

Suç, dram, müzikal Oyuncular: Zazie Beetz, Joaquin Phoenix, Brendan Gleeson

Zazie Beetz, Joaquin Phoenix, Brendan Gleeson Yönetmen: Todd Phillips

Todd Phillips ​IMDb

Gösterim Tarihi: 4 Ekim 2024

Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix’in başrolünde yer aldığı "Joker: Folie à Deux" adlı devam filmi, 4 Ekim'de sinemalarda olacak. Filmin sürpriz ismi ise Harley Quinn rolündeki Lady Gaga!

The Fall Guy, bir dublörün hikâyesine odaklanıyor.

Tür: Aksiyon, komedi, dram

Aksiyon, komedi, dram Oyuncular: Emily Blunt, Ryan Gosling, Hannah Waddingham

Emily Blunt, Ryan Gosling, Hannah Waddingham Yönetmen: David Leitch

David Leitch ​IMDb

Gösterim Tarihi: 1 Mart 2024

Colt Seavers, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığına odaklanmak için bir yıl önce işini bırakmış bir dublördür. Eski sevgilisi tarafından yönetilen mega bütçeli bir stüdyo filminin yıldızı kaybolunca tekrar işe alınır.

Filmin başrolünde ise "Yarının Sınırında", "Şeytan Marka Giyer" ve "Sessiz Bir Yer" gibi yapımlarla tanınan Emily Blunt var. Blunt'a Ryan Gosling eşlik ediyor. İlk defa bir yapımda başrolü paylaşacak olan ikili, 1980’lerin klasik dizisi "The Fall Guy"dan esinlenen "The Fall Guy" filmi için bir araya geliyor.

"Kung Fu Panda 4", Kung fu sevgisi sadece doyumsuz iştahıyla eşleşen ünlü panda Po'nun Çin'deki maceralarını konu ediyor.

Tür: Animasyon, aksiyon, macera

Animasyon, aksiyon, macera Seslendirenler: Awkwafina, Angelina Jolie, Seth Rogen, Jackie Chan

Awkwafina, Angelina Jolie, Seth Rogen, Jackie Chan Yönetmen: Mike Mitchell

Mike Mitchell ​IMDb

Gösterim Tarihi: 8 Mart 2024

Mike Mitchell'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin seslendirme kadrosunda Jack Black, Angelina Jolie, Jackie Chan, Seth Rogen gibi isimler var. "Kung Fu Panda 4", 8 Mart'ta vizyona girecek.

"Sessiz Bir Yer" filminin spin-off projesi olan "A Quiet Place: Day One".

Tür: Korku, dram

Korku, dram Oyuncular: Alex Wolff, Denis O'Hare, Djimon Hounsou

Alex Wolff, Denis O'Hare, Djimon Hounsou Yönetmen: Michael Sarnoski

Michael Sarnoski ​IMDb

Gösterim Tarihi: 8 Mart 2024

Film, sese duyarlı varlıkların harekete geçmesini önlemek için en ufak bir ses yapmaktan kaçınan bir ailenin, durgun sessizliğin içinde çıkan bir ses sonucu hayatlarının kabusa dönmesinin konu ediniyor.

8 Mart'ta izleyici ile buluşacak filmin yönetmen koltuğunda Michael Sarnoski oturuyor. Oyuncu kadrosunda ise Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff, Djimon Hounsou, Denis O’Hare yer alıyor.

Godzilla x Kong: The New Empire'da Kong ve Godzilla, insan dünyasında gizlenen ve hem kendi türlerinin hem de insanlığın varoluşunu tehdit eden devasa ölümcül bir tehdide karşı birlikte savaşmak zorundadır.

Tür: Aksiyon, macera, bilim kurgu

Aksiyon, macera, bilim kurgu Oyuncular: Rebecca Hall, Dan Stevens, Brian Tyree Henry

Rebecca Hall, Dan Stevens, Brian Tyree Henry Yönetmen: Adam Wingard

Adam Wingard ​IMDb

Gösterim Tarihi: 12 Nisan 2024

Adam Wingard'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Rebecca Hall, Dan Stevens, Brian Tyree Henry gibi oyuncuların yer aldığı "Godzilla x Kong: The New Empire", 12 Nisan'da vizyona girecek.

"The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim", Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği'ndeki olaylardan yaklaşık 250 yıl öncesine odaklanıyor.

Tür: Aksiyon, macera, animasyon

Aksiyon, macera, animasyon Oyuncular: Brian Cox, Miranda Otto, Shaun Dooley

Brian Cox, Miranda Otto, Shaun Dooley Yönetmen: Kenji Kamiyama

Kenji Kamiyama ​IMDb

Gösterim Tarihi: 13 Aralık 2024

Orta Dünya'nın şekillenmesine yardımcı olan efsanevi bir savaşın anlatılacağı filmde, güçlü Rohan Kralı Helm Hammerhand'ın hayatına odaklanılacak.

2024'ün en iddialı filmlerinden biri olduğu düşünülen "Challengers".

Tür: Dram, romantik

Dram, romantik Oyuncular: Zendaya, Josh O'Connor, Mike Faist

Zendaya, Josh O'Connor, Mike Faist Yönetmen: Luca Guadagnino

Luca Guadagnino ​IMDb

Gösterim Tarihi: 26 Nisan 2024

Film; birbirlerini gençken tanıyan üç oyuncunun, dünyaca ünlü Grand Slam şampiyonu olmak için bir tenis turnuvasında yarışmalarını ve kortta ve kort dışında eski rekabetleri yeniden alevlendirmelerini konu ediniyor. "Call Me Your Name", "Suspiria" ve "Bones and All" filmlerinin ödüllü yönetmeni Luca Guadagnino imzalı "Challengers", 26 Nisan'da vizyona girecek.

"Madame Web", Marvel dünyasının en esrarengiz kahramanlarından birinin hikâyesini anlatıyor.

Tür: Aksiyon, macera, bilim kurgu

Aksiyon, macera, bilim kurgu Oyuncular: Sydney Sweeney, Emma Roberts, Isabela Merced

Sydney Sweeney, Emma Roberts, Isabela Merced Yönetmen: S.J. Clarkson

S.J. Clarkson ​IMDb

Gösterim Tarihi: 14 Şubat 2024

"Grinin Elli Tonu" serisinin yıldızı Dakota Johnson'ın başrolde olduğu Spider-Man spin-off filmi olan "Madame Web", genellikle Örümcek Adam çizgi romanlarında olan bir yan karakterin hikâyesini konu edinecek. Dakota Johnson'ın yanı sıra Sydney Sweeney, Celeste O’Connor ve Isabela Merced gibi isimlerin başrolde olduğu film, 14 Şubat'ta vizyona girecek.

"Bad Boys 4", 1995 yılında Michael Bay'in yönettiği “The Bad Boys” ile başlayan, başrollerini Will Smith ve Martin Lawrence'ın paylaştığı serinin dördüncü filmi olacak.

Tür: Aksiyon, macera, komedi

Aksiyon, macera, komedi Oyuncular: Will Smith, Alexander Ludwig, Eric Dane

Will Smith, Alexander Ludwig, Eric Dane Yönetmen: Adil El Arbi

Adil El Arbi ​IMDb

Gösterim Tarihi: Henüz belli değil.

Yönetmen koltuğunda Adil El Arbi'nin oturduğu filmin gösterim tarihi ise henüz belli değil.

Kaptan Amerika serisinin dördüncü filmi olan "Captain America: Brave New World".

Tür: Aksiyon, macera, bilim kurgu

Aksiyon, macera, bilim kurgu Oyuncular: Shira Haas, Harrison Ford, Liv Tyler

Shira Haas, Harrison Ford, Liv Tyler Yönetmen: Julius Onah

Julius Onah ​IMDb

Gösterim Tarihi: 26 Ağustos 2024

26 Ağustos'ta vizyona girmesi beklenen "Captain America: Brave New World", Kaptan Amerika'nın maceralarını konu ediyor. Marvel Sinematik Evreni'nin merakla beklenen filmin başrollerinde ise Anthony Mackie ile Harrison Ford var.

"Inside Out 2"; artık bir ergen olan ve çok daha çılgın, duygularıyla uğraşmak zorunda olan Genç Riley'nin maceralarını konu ediyor.

Tür: Animasyon, macera, komedi

Animasyon, macera, komedi Seslendirenler: Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black

Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black Yönetmen: Kelsey Mann

Kelsey Mann ​IMDb

Gösterim Tarihi: 14 Haziran 2024

Seslendirme kadrosunda Amy Poehler, Phyllis Smith ve Lewis Black'in olduğu "Inside Out 2"nin; Disney'in en iyi animasyon filmlerinden biri olması bekleniyor.

Efsanevi opera sanatçısı Maria Callas'ın hayat hikayesinin konu edinen "Maria".

Tür: Biyografi, dram

Biyografi, dram Oyuncular: Angelina Jolie, Valeria Golino, Haluk Bilginer

Angelina Jolie, Valeria Golino, Haluk Bilginer Yönetmen: Pablo Larraín

Pablo Larraín ​IMDb

Gösterim Tarihi: Henüz belli değil.

Filmde, sopranonun Paris'te izole bir şekilde geçirdiği hayatının son yıllarına odaklanılıyor. Gösterim tarihi henüz belli olmayan "Maria" filminin oyuncu kadrosunda ise Angelina Jolie, Valeria Golino ve Haluk Bilginer gibi efsane isimler yer alıyor.

Yılın merak edilen bilim kurgularından: Mickey 17

Tür: Macera, dram, bilim kurgu

Macera, dram, bilim kurgu Oyuncular: Mark Ruffalo, Robert Pattinson, Toni Collette

Mark Ruffalo, Robert Pattinson, Toni Collette Yönetmen: Bong Joon Ho

Bong Joon Ho ​IMDb

Gösterim Tarihi: Henüz belli değil.

Bir keşif klonisi, buzul bir gezegen olan Niflheim’daki tehlikeli bir görevlere Mickey isimli bir klonu gönderir. Ancak bir süre sonra işler ters gider ve Mickey 17’nin kaza geçirerek öldüğü düşünülür. Bunun üzerine Mickey klonu aktif edilir ancak Mickey 17 hayatta olması her şeyi değiştirir ve asıl mücadele başlar.

"Gladiator 2", Lucilla'nın oğlu ve Commodus'un yeğeni Lucius'ın hayatına odaklanıyor.

Tür: Aksiyon, macera, dram

Aksiyon, macera, dram Oyuncular: Denzel Washington, Pedro Pascal, Paul Mescal, Connie Nielsen

Denzel Washington, Pedro Pascal, Paul Mescal, Connie Nielsen Yönetmen: Ridley Scott

Ridley Scott ​IMDb

Gösterim Tarihi: 24 Kasım 2024

Başrolünde Denzel Washington, Pedro Pascal, Paul Mescal, Connie Nielsen'ın yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Ridley Scott oturuyor.

Edepsiz süper kahramanımız Deadpool'un yeni maceraları: Deadpool 3

Tür: Aksiyon, bilim kurgu, komedi

Aksiyon, bilim kurgu, komedi Oyuncular: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Hugh Jackman

Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Hugh Jackman Yönetmen: Shawn Levy

Shawn Levy ​IMDb

Gösterim Tarihi: 3 Mayıs 2024

3 Mayıs'ta vizyona girmesi beklenen "Deadpool 3"ün yönetmen koltuğunda Shawn Levy oturuyor. Deadpool'a Wolverine de eşlik edecek ve paralel evrenler arasındaki geçişe odaklanacağız.

"Dune" filminin devamı niteliğinde olan "Dune Part Two".

Tür: Aksiyon, macera, dram

Aksiyon, macera, dram Oyuncular: Rebecca Ferguson, Florence Pugh, Timothée Chalamet, Zendaya

Rebecca Ferguson, Florence Pugh, Timothée Chalamet, Zendaya Yönetmen: Denis Villeneuve

Denis Villeneuve ​IMDb

Gösterim Tarihi: 15 Mart 2024

Filmin yönetmen koltuğunda bir kez daha Denis Villeneuve oturuyor. Kadrosunda Rebecca Ferguson, Florence Pugh, Timothée Chalamet, Zendaya gibi oyuncuların yer alacağı filmin 15 Mart'ta vizyona girmesi büyük bir heyecanla bekleniyor.

