Mayıstaki vizyon tarihi Temmuz ayına kadar ertelenen Deadpool 3, setten yeni karelerle karşımızda.

2016’daki ilk karşılaşmamızdan bu yana hem sinema sevenlerin hem de süper kahraman hayranlarının gönlünde kendine apayrı bir yer bulan Deadpool, devam filmiyle de beklentileri karşılamayı başarmıştı. İkinci filmi her yönüyle tüketen hayranlar, bu yüzden üçüncü filme yönelik beklentilerini de artırdı.

Henüz bir fragman veya detay paylaşılmadığı için bu film hakkında çok detaylı bilgiler edinemiyoruz. Fakat setten gelen ve Ryan Reynolds’ı pek de mutlu etmeyen görüntüler sayesinde fikirler yürütebiliyoruz. En son gelen görüntü de karakterler hakkında birtakım bilgiler sunuyor.

“Canım oğlum, bunlar arkadaşların mı?”

Paylaşılan fotoğraflarda Hugh Jackman’i Wolverine rolünde görebiliyoruz. Bunun haricinde Deadpool’un köpek varyantı olarak nitelendirebileceğimiz Dogpool göze çarpıyor. Kendisi ilk kez Deadpool Corps #3 çizgi romanında görünmüştü. Bunun haricinde samuray varyantı diyebileceğimiz bir Deadpool, Ryan Reynolds tarafından canlandırılıyor.

Uzun saçlı ve kılıçlı olan bu varyantın Deadpool: Samurai, Vol 1.’e gönderme olduğunu öne sürüyor. Tabii alışık olduğumuz Wade Wilson da fotoğraflarda görünüyor.

26 Temmuz’da vizyona girmesini beklediğimiz Deadpool 3, aslında 3 Mayıs’ta karşımıza çıkacaktı. Ayrıca bu tür sızıntılardan memnun olmayan aktör Ryan Reynolds, buna benzer fakat sahte olan sızıntıları kendi X hesabından paylaşmıştı. Ünlü oyuncu, sahtelerini yayarak orijinallerin kaybolmasını ummuştu.

Sizin Deadpool 3’ten beklentileriniz neler?