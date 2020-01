Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) sevilen kötülerinden Loki, Disney+ ekranlarında yeniden karşımıza çıkacak. Loki dizisi ile sevindiren bir gelişme yaşandı ve Disney'in, Loki dizisinin çekimlerine başladığı iddia edildi.

Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) sempatik kötülük ve kurnazlık tanrısı Loki'nin yeni bir diziyle ekranlara döneceği daha önce açıklanmıştı. Gelen yeni bilgilere göre Disney'in aylık abonelik sistemi Disney+'ta yayınlanacak olan dizinin çekimleri, geçtiğimiz hafta başladı.

Loki'nin çekimlerine 2020 yılında başlanacağı, geçen yıl ağustos ayında ortaya çıkmıştı. Marvel yapımlarının sızıntılarıyla öne çıkan Charles Murphy adlı Twitter hesabı, diziyi merakla bekleyen hayranlara müjdeyi verdi. Murphy, Loki dizisinin çekimlerinin geçtiğimiz hafta başladığını belirterek, çekimlerin yalnızca halka açık yerlerde değil aynı zamanda stüdyolarda da gerçekleştiğini söyledi.

MCU'nun kurnazlık tanrısı Loki’yi her zaman olduğu gibi Tom Hiddleston canlandıracak. Marvel, her zaman olduğu gibi yeni projesi hakkında detayları paylaşmayarak ağzını sıkı tutuyor. Yine de Hiddleston, daha önce yapılan bir röportajda dizideki rolünü vurgulayarak, karakterini her zamankinden daha iyi tanıdığını belirtmişti.

Hiddleston, "Karakteri artık tanıyorum ve seyircinin de onu tanıdığını hissediyorum. Onu doğru bir şekilde oynamanın yanı sıra yeni zorluklarla sunmak, onu farklı şekillerde değiştirmek zorunda kalacağım ve en heyecan verici yönü bu. Loki'nin çok özel yetenekleri var. Zekası, kurnazlığı, yaramazlıkları ve büyüsü ile daha önce hiç görmediği veya bilmediği zorlu rakiplere karşı geldi. Keşke size daha fazlasını söyleyebilseydim, ama yapamam." demişti.

Loki'nin 2021'in bahar aylarında Disney+ ekranlarına gelmesi bekleniyor. Marvel Studios'tan gelecek diğer Disney+ yapımları arasında The Falcon and The Winter Soldier, What If...? ve Hawkeye gibi projeler de yer alıyor. Marvel ayrıca Hawkeye'ın ardından, Ms. Marvel, She-Hulk ve Moon Knight gibi dizileri de ekranlara taşımayı planlıyor.