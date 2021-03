Disney, önümüzdeki üç yıl boyunca karşımıza çıkacak Marvel filmlerinin yayın programını açıkladı. Programda 2022'de karşımıza çıkacak sürpriz bir Marvel filmi dikkat çekti.

Pandeminin en ağır darbe vurduğu sektörlerden biri hiç şüphesiz sinema sektörü oldu. Gişe rekorları kırmak için projelendirilen, en büyük beklentisi dev bir gişe başarısı olan filmler de haliyle bu durumdan oldukça kötü etkilendi. Bu filmler arasında tahmin edeceğiniz üzere Marvel filmleri de vardı ve halen daha bazı ertelemeler, tarih değişiklikleri yaşanıyor. Çünkü Disney, bazı yüksek beklentisi olan filmlerle gişede şansını denemek istiyor.

Bu süreçte sürekli ertelenen yapımlardan biri de Black Widow olmuştu. Disney'in bir süredir ertelediği ve yeni bir tarih aradığı Black Widow için, önümüzdeki 3 yıl boyunca karşımıza çıkacak diğer Marvel filmleriyle birlikte yeni bir tarih geldi. Disney, yayınladığı Marvel programında, 2022'de karşımıza çıkacak sürpriz bir filme de yer verdi.

7 tanesi bilinen 12 yeni Marvel filmi:

Disney tarafından yayınlanan listeye göz attığımızda 2021 - 2022 - 2023 yıllarında karşımıza şu an için söylenen 12 yeni Marvel filmi geleceğini görüyoruz. Bunlardan en yakın tarihlisi, 9 Temmuz'da vizyona girecek olan Black Widow. Senenin geri kalanı için ise listede 3 Eylül tarihinde izleyicisi ile buluşacak Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ve 5 Kasım'da gelecek olan Eternals yer alıyor.

Yayınlanan programda esas ilgi çekici nokta ise 2022 yılında bulunan ve 7 Ekim'de yayınlanacak olan isimsiz Marvel filmi. 2022 yılı için şu ana kadar 25 Mart'ta Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 6 Mayıs'ta Thor: Love and Thunder, 8 Temmuz'da Black Panther 2 ve 11 Kasım'da Captain Marvel 2 yer alıyor. Ancak anlaşılan o ki Disney, 7 Ekim 2022 için sürpriz bir Marvel filmi üzerinde çalışıyor.

Son olarak 2023'de ise henüz isimleri açıklanmamış 4 farklı Marvel yapımı için verilen taihleri görüyoruz. 17 Şubat, 5 Mayıs, 28 Temmuz ve 3 Kasım 2023 olarak karşımıza çıkan bu tarihler için henüz herhangi bir film paylaşılmamış. Ancak Disney'in daha önce paylaşılan bilgilere göre Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Fantastic Four, Deadpool 3 ve Blade üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bu da filmsiz kalan tarihlere tam uyacak bir program oluşturuyor. Ancak tabii ki gerçekte bu filmlerin ne olacağını bilmek için Disney'in resmi açıklamalarını beklemeliyiz.