Keanu Reeves’in Marvel İle Görüştüğü Doğrulandı

Marvel Sinematik Evreni'nde (MCU) Keanu Reeves’i görmemiz mümkün olacak gibi duruyor. Zira ünlü aktör, Marvel ile görüştüğünü doğruladı.

Avengers: Endgame filminde, popüler kültüre yapılan göndermeler epey dikkat çekmişti. Tony, Thor’a Big Lebowski demişti. Lebowski’yi oynayan aktör Jeff Bridges, ilk Iron Man filminde Obediah Stane rolüyle karşımıza çıkmıştı. Keza zaman yolculuğu sahnesinde sayılan filmlerden Hot Tub Time Machine filminde, Winter Soldier rolüyle MCU’da yer alan Sebastian Stan başrol oynuyordu. Bu göndermeler belki bir tesadüf, belki de kasıtlı olarak yapıldı bilemeyiz zira onlarca filmden oluşan MCU'da oynamayan aktör kalmadı desek yeridir.

MCU’nun etkileyici kadrosuna katılması planlanan son isim ise, Matrix ve John Wick serilerinden tanıdığımız yetenekli aktör Keanu Reeves olacak gibi duruyor.

Marvel Stüdyoları’nın başındaki isim olan Kevin Feige, Reeves’in MCU’ya katılması için görüşmelerin devam ettiğini söylemişti. Feige’nin yorumlarına göre esas soru Reeves’i doğru zamanda, doğru rolle insanların karşısına nasıl çıkarabilecekleri idi.

Feige, Reeves ile pek çok farklı rol için görüştüklerini ve ünlü ismin her zaman alternatifler arasında bulunduğunu belirtti. MCU’nun arkasındaki isim, Reeves’in MCU’ya doğru şekilde katılmasını istediğini de vurguladı. Daha önce de Jake Gyllenhaal ile benzer bir süreçten geçtiklerini de söyleyen Feige, Gyllenhaal’in en sonunda Spider-Man: Far From Home filminde Mysterio rolünü aldığını açıklamıştı.

Söylentilere göre Reeves, Angelina Jolie, Kumail Nanjiani ve Richard Madden ile birlikte the Eternals filminde boy gösterecek. Film hakkında bu yaz daha fazla şey öğrenmeyi bekliyoruz. Reeves’in MCU’ya bu filmde katılıp katılmayacağını da o haberlerle birlikte göreceğiz.

Toy Story 4’te seslendirme yapan ve Cyberpunk 2077’de yer alan Reeves, John Wick Chapter 3: Parabellum ile sinemada da başarılı bir yıl geçiriyor. Hayranlar, Time dergisinin Yılın Kişisi ödülünü aktörün alması için bir kampanya başlattı.

MCU’nun başında siz olsaydınız, Reeves’i filmlere hangi karakter olarak dahil ederdiniz?