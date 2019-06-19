Keanu Revees Hayranlarından 'Yılın Kişisi' Kampanyası

Son dönemlerin gündemden düşmeyen ismi Keanu Revees'in bir hayranı, Change.org'da Revees'in Time dergisi tarafından yılın kişisi olarak seçilmesi için bir kampanya başlattı. Başlatılan kampanyada şu an için 30 bin imza topladı.

Ünlü Time dergisi, her yıl 'yılın kişisi'ni seçiyor. Bu sembolik bir durum olsada tüm insanlar bu durumu önemsiyorlar. Dergi genelde o yıl içerisinde önemli bir etki yaratmış olan siyasetçi, bilim insanı, gazeteci gibi isimleri yılın kişisi olarak belirliyor ancak ünlü isimlere çok da yer vermiyor. Ayrıca Time dergisi, 2006 yılında da herhangi bir kişiyi yılın kişisi olarak belirlemedi. Bunun yerine 'Siz' olarak genel bir tabir kullanarak dünya üzerinde yaşayan herkesi yılın kişisi olarak seçti.

Çoğumuzun Matrix'ten tanıdığı ancak son zamanlarda Fortnite, Toy Story 4, Cyberpunk 2077 gibi projelerde de yer alarak yeni nesil tarafından da çok konuşulan Keanu Reeves'in hayranları, Time dergisinin yılın kişisini Keanu Reeves olarak seçmesi için change.org üzerinden bir imza kampanyası başlattı. Bir Keanu Reeves hayranı olan Jackson Beem, bu kampanyayı geçtiğimiz hafta başlattı ve hedefi sadece 15 bin kişiydi. Ancak bu kampanyanın beklenenden daha fazla destek görmesiyle birlikte hedef 35 bine yükseltildi. Haberi oluşturduğumuz bu dakikalarda ise kampanya 30 binin üzerinde imza toplamayı başardı.

Oyunculuğu ve karakteriyle hem daima takdir edilen hem de gündemden düşmeyen Keanu Reeves, başlatılan bu kampanya hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Time dergisinden de konuyla ilgili olarak herhangi bir açıklama gelmedi. Bakalım hayranların bu kampanyası ve destekleri, Time dergisinin bu yıl Keanu Reeves'i yılın kişisi olarak seçmesini sağlayacak mı?

Eğer sizlerde bu kampanyaya dahil olmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilir, Keanu Revees'in yılın kişi olarak seçilmesi için destek verebilirsiniz.