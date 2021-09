Marvel Studios, yayınlandığı tarihten itibaren oldukça iyi yorumlar alan WandaVision ile ilk Emmy ödüllerini kazandı. 23 dalda adaylığı bulunan mini dizi, 2 dalda ödül alarak Marvel Studios için bu alanda iyi bir başlangıç yaptı.

WandaVision, geçtiğimiz kış yayın hayatına başlamış ve geniş kitlelerden olumlu geri dönüşler almıştı. Bir mini dizi olarak planlanan ve 9. bölümüyle final yapan dizinin çok beğenilmesi sonrası 'acaba ikinci bir sezon gelir mi?' soruları ortalıkta dolaşmaya başlasa da serinin yönetmeni ikinci bir sezon gelmeyeceğini açıklayarak hayranları üzmüştü.

Marvel Sinematik Evreni ile bağlantılı ilk dizi olma özelliği taşıyan WandaVision, durum komedisi olarak anılsa da 9 bölüm boyunca adeta 'güldürmekten çok düşündüren' bir seriydi. Her yönüyle büyük beğeni toplayan seri, bunun karşılığını da kazandığı Emmy'ler ile aldı.

23 adaylık, 2 ödül:

WandaVision, 73. Emmy Primetime ödüllerinde toplamda 23 adaylık elde etti. Bu adaylıklardan iki tanesi olan Outstanding Production Design For A Narrative Program - Half-Hour (Bir Anlatı Programı İçin Üstün Prodüksiyon Tasarımı -Yarım Saat-) ve Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes (Üstün Fantezi/Bilim Kurgu Kostümleri) dallarında ödül alan WandaVision, Marvel Studios'a iki Emmy ödülü birden kazandırdı.

Marvel'ın yüzünü Emmy'de güldüren tek seri WandaVision değildi. Aynı zamanda bir diğer Disney+ dizisi olan The Falcon and the Winter Soldier da beş dalda aday gösterildi. Özellikle Marvel'ın Oscar sahnesine yıllar boyunca devam eden Marvel Sinematik Evreni macerasında uzunca süre dahil olamamasından sonra dizilerin yolun çok başında kendilerine Emmy'de yer bulmaları büyük bir başarı diyebiliriz. Marvel'ın ilk Oscar adaylığı, 2019 yılında Black Panther ile olmuştu.