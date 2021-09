Marvel'ın durmadan genişleyen evrenine yeni bir ekibin dahil olacağına yönelik yeni söylentiler ortalıkta dolaşmaya başladı. Söylentiler özellikle 'Agents of Atlas' üzerinde duruyor.

Yıllardır sürekli bir büyüme içerisinde olan ve karşımıza çıkan neredeyse her filmiyle gişede yeni rekorlara imza atan Marvel Sinematik Evreni (MCU), pandeminin etkisiyle kötü bir dönemden geçti. WandaVision ve The Falcon and the Winter Soldier gibi Marvel filmleri vizyona girmek yerine Disney+'da yayınlandı ancak bu süreçte MCU'da beklenen ilerleme kaydedilemedi.

Ancak pandemi artık etkisini geçmişe oranla kaybetmeye başladı ve sinema salonları yeniden açıldı. Hatta bu hafta Marvel'ın son dönemde büyük heyecan yaratan filmi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings de ülkemizde vizyona girdi. Şimdi de sırada evreni genişletmeye devam etmek var. Marvel, bu yolda daha fazla kahramanı çizgi romanlardan beyaz perdeye taşıyacak ve yeni ekipleri de içine dahil edecek gibi görünüyor.

Agents of Atlas MCU'ya dahil olacak:

Son dönemlerde Deadpool'un MCU'ya dahil olacağına yönelik yeni gelişmeler karşımıza çıkmıştı. Şimdi de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'in açtığı yolda Agents of Atlas ekibinin MCU'ya giriş yapacağı söyleniyor. Söylentiler, MCU'ya gelecek Agents of Atlas üyelerinden ilkinin Wave olacağı yönünde.

Agents of Atlas ekibi, geçtiğimiz senelerde yenilendi ve yeni ekip Brawn, Silk, Wave, Shang-Chi, White Fox, Luna Snow, Jimmy Woo ve Crescent ve IO ikilisinden oluşuyor. Shang-Chi'nin yeni film ile karşımıza çıkmasından sonra önümüzdeki dönemde bu ekibi MCU ile beyaz perdede bol bol göreceğimiz düşünülüyor.