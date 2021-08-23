Marvel Patronundan Yeni 'Avengers' Filmi Hakkında Açıklama

Marvel Studios Başkanı Kevin Feige, geçtiğiiz günlerde verdiği bir röportajda Marvel'de yer alan tüm süper kahramanların yer alacağı bir Avengers filminin üzerinde çalıştıklarını, ancak MCU hayranlarının bu filmi yakın bir zamanda beklememesi gerektiğini açıkladı.

Bildiğiniz üzere Marvel, Loki, Falcon and the Winter Soldier ve Eternals gibi yapımlarla 4. evreye geçeceğini duyurmuştu. MCU hayranları 2021-2023 yılları arasında sürecek 4. evreyi şimdiden beğenmiş olsa da bazı hayranların aklı, hâlâ Avengers takımında.

Marvel Studios'un Başkanı Kevin Feige'den Avengers'ı özleyenler hakkında hem sevindirecek hem de hayal kırıklığı yaratacak yeni bir açıklama geldi. Colliders'a konuşan Feige, tüm Marvel kahramanlarının dahil olacağı yeni bir Avengers filmi üzerinde çalıştıklarını, ancak filmin yakın zamanda beklenilmemesi gerektiğini açıkladı.

"Yeni bir destana başlamadan önce süreye ihtiyacımız var

Marvel'ın 4. evresinde hayranlarıyla buluşturduğu yapımlar, hayranlarından beğeni toplamaya devam ediyor. Black Widow filmi biraz eleştirilse de Disney+ platformunda yayınlanan Falcon and the Winter Soldier ve Loki dizileri, Marvel'ın 4. evresinde ne kadar iddialı olduğunu kanıtlar cinstendi.

Kevin Feige'in yapmış olduğu açıklamalar ise bir nevi 4. evre bittikten sonra neler göreceğimiz ile ilgiliydi. Yeni bir Avengers filmi müjdesi veren Feige, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Endgame'den sonra yeni bir destan başlatmak için makul bir süreye ihtiyacımız var, ki bu süreç de bizim için başadı. Daha önce 1. evrede de yaptığımız gibi herkesi bir araya getirmeden önce bize biraz zaman gerekiyor."