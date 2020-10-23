Marvel Realm of Champions İçin Ön Kayıtlar Başladı

Geçtiğimiz yıl duyurulan ve mobil platformlara gelecek olan yeni Marvel oyunu Marvel Realm of Champions için ön kayıtlar başladı. Oyuncular, Marvel Realm of Champions'a oyunun web sitesi ve Google Play üzerinden ön kayıt olabiliyor.

Kabam ve Netmarble, mobil platformlara yeni bir gerçek zamanlı RPG oyunu getirmek için tekrardan Marvel ile iş birliği yapıyor. Marvel Realm of Champions adıyla bilinen ve Marvel Contest of Champions'ın devamı niteliğinde olacak bu oyunun, 2020 yılı sona ermeden önce piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bugün itibarıyla ön kayıtları açılan Marvel Realm of Champions'ın aksiyon ve rol yapma türünde bir süper kahraman oyunu olacağını biliyoruz. Ancak şimdiye dek hiç oynanış videosu paylaşılmadığı için oyunda bizleri nelerin beklediğini söylemek tam olarak mümkün değil. Yine de gelin, oyun hakkında bilinenlere daha yakından göz atalım.

Marvel Realm of Champions nasıl bir oyun?

Yukarıdaki duyuru fragmanı herhangi bir oynanış sahnesi içermiyor, bu sebeple oyunun nasıl oynanacağını hâlâ tam olarak bilmiyoruz. Oyunun açıklama kısmında ise Marvel Realm of Champions'ın çeşitli Marvel temalı haritalarda PvE ve PvP maçlarında düşmanlarla savaşacağımız gerçek zamanlı bir RPG oyunu olacağı belirtiliyor.

Birçok farklı silah ve teçhizatın yer aldığı Marvel Realm of Champions, ayrıca oyunculara sağlam karakter özelleştirme seçenekleri sunuyor. Bu noktada oyuncular, oynanabilir 6 şampiyon arasından seçim yapabilecek. Bu şampiyonlar arasında Iron Legionnaire, Web Warrior, Black Panther, Hulk, Storm ve Sorcerer Supreme yer alıyor.

Oyunu oynamayı düşünüyorsanız, ön kayıtları başlayan Marvel Realm of Champions'a oyunun web sitesi ve Google Play üzerinden ön kayıt olabilirsiniz. Oyuna ön kayıt yapan kullanıcılar, daha kolay bir başlangıç yapmalarına yardımcı olmak için 100 kristal ve 300 altın ile birlikte Iron Legionnaire ve Hulk teçhizatı alacak.