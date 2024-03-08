Marvel's Spider-Man 2'nin geliştiricisi Insomniac Games, yayımladığı son güncellemede büyük bir hata yaptı. Geliştirici şirket, tüm oyuncuların geliştirici menüsüne girmesine izin verdi.

Video oyun dünyasının önde gelen isimlerinden Insomniac Games, eşine az rastlanır bir işe imza attı. Şirket, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Marvel's Spider-Man 2 oyunu için bir yazılım güncellemesi yayımladı. Buraya kadar her şey normaldi ancak ekip, büyük bir hata yapmıştı. Güncellemedeki bir hata, oyunun geliştirici menüsüne erişim izni verilmesine yol açmıştı. Kısa sürede hatanın farkına varan Insomniac Games, düzeltme güncellemesi yayımlayacağını söyledi.

Bir oyunun geliştirici menüsüne erişim izni verilmesi, genelde rast geldiğimiz bir durum değil. Çünkü bir oyuncunun geliştirici menüsüne ulaşması, oyundaki her şeyi değiştirebileceği anlamına geliyor. Ayrıca bu sayede hileler oluşturulabilir, belki de oyunun crack'lenmesi sağlanabilir. Insomniac Games'in nasıl böyle bir hata yaptığını kimse anlayabilmiş durumda değil.

Insomniac Games'in konuyla ilgili açıklaması:

En son oyun güncellemesinin yanlışlıkla bir geliştirme menüsüne erişim izni verdiğinin farkındayız. Bir düzeltme üzerinde çalışıyoruz.



Bu menüyü kullanmanın oyun kayıtlarını ve ilerlemenizi bozabileceğini lütfen unutmayın.



Oyunu oynamaya devam etmek ise bir risk oluşturmaz.

Oyuncuların geliştirici menüsünden paylaştığı ekran görüntüleri:

Insomniac Games'in hatası, video oyunlar üzerine çalışan yazılımcıları harekete geçirdi. Hatta "PC_Focus" olarak bilinen ve oyunları kırmaya çalışan Rusya merkezli bilgisayar topluluğu grubu, Marvel's Spider-Man 2 için hileler oluşturduğunu açıkladı. Hatanın daha büyük sorunlara yol açıp açmayacağını zamanla göreceğiz.