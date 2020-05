Çevrimiçi yayın platformu Disney+’ta yayınlanacak Marvel dizilerinden biri olan She-Hulk’ın senaryosunun tamamlandığı bildirildi. Marvel Sinematik Evreni (MCU) ile aynı anlatı dünyasında geçecek olan dizinin ne zaman prodüksiyona gireceği ise şimdilik belli değil.

The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye, WandaVision, Loki ve What If…? gibi Marvel Sinematik Evreni (MCU) merkezli pek çok spin-off dizi projesine ev sahipliği yapacak olan Disney+, beyaz perdedeki Marvel heyecanını dizi dünyasına taşıyacak.

Platformda izleyeceğimiz Marvel dizilerinden biri de, Bruce Banner'ın nam-ı diğer Hulk’ın Marvel Comics çizgi romanlarındaki kuzeni Jennifer Walters'ın hikayesini takip eden She-Hulk olacak. Geçirdiği bir kazanın ardından kuzeni Banner’dan kan alınca Hulk’ın güçlerine kavuşan Walters, ilk kez 1980 yılında yayınlanan Savage She-Hulk çizgi roman serisinde görünmüştü.

She-Hulk dizisinin başrol oyuncunun kim olacağı hala belirsizliğini koruyor

Entertainment Weekly’den gazeteci Dana Schwartz, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda She-Hulk'ın senaryo çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Bu da, senaryonun büyük ihtimalle stüdyoya gönderildiği ve çekimlerin de en kısa sürede başlayacağı anlamına geliyor. Tabii; koronavirüs krizinin hemen ardından...

She-Hulk; Rick and Morty ve Silicon Valley gibi televizyon klasiği haline gelmiş pek çok dizide imzası bulunan Jessica Gao tarafından kaleme alınıyor. Bruce Banner’ın artık MCU'daki tek Hulk olmayacağı kesin, ancak kadın Hulk karakterini hangi aktrisin üstleneceği hala belirsizliğini koruyor.

She-Hulk dizisinde, Mark Ruffalo'nun canlandırdığı Hulk karakterini de görebiliriz

Daha önce başrol için, Brooklyn Nine-Nine dizisinin yıldızı Stephanie Beatriz, Deadpool filminden tanıdığımız Gina Carano ve Amerikalı ünlü aktris Liv Tyler’ın isimleri geçmişti. Hatırlayanlar olacaktır; Tyler, 2008 yapımı Edward Norton’lı ‘The Incredible Hulk’ filminde Betty Ross karakteri ile karşımıza çıkmıştı. Amerikalı oyuncunun Jennifer Walters olarak Hulk evrenine geri dönmesi, pek çok Marvel hayranının hoşuna gidebilir.

Bu arada, MCU’da Hulk karakterine hayat veren Mark Ruffalo’yu She-Hulk dizisinde de görme ihtimalimiz bulunuyor. Disney, serinin ne zaman yayınlanacağını henüz açıklamadı, ancak beklentiler 2022 yılında izleyicilerle buluşacağı yönünde.