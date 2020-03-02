Disney+, 2021 yılında She-Hulk dizisini ekranlara getirmeyi planlıyor. Marvel Sinematik Evreni'ne ilk kez katılması beklenen yeni karaktere, Hulk rolüyle Mark Ruffalo eşlik edebilir.

Mark Ruffalo'nun, Disney+'ta yayınlanacak olan She-Hulk dizisinde Hulk olarak yeniden karşımıza çıkabileceği bir süredir konuşuluyordu. Ünlü aktör, Hulk'ın kadın versiyonuna odaklanan dizi için Disney'in kendisiyle görüştüğünü doğruladı.

Mark Ruffalo, Chicago'daki C2E2 etkinliğinde gerçekleştirilen bir panel sırasında, 2021'de yayınlanması planlanan Disney+ dizisi She-Hulk'a katılmak için görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Ruffalo, ilk olarak 2012 yılında The Avengers ile hayat verdiği ve son olarak Avengers: Endgame'de canlandırdığı Hulk karakterini yeniden oynayabilir.

She-Hulk'ın prodüksiyon çalışmalarının bu yaz başlaması bekleniyor ve Ruffalo'nun dizinin oyuncu kadrosuna katılıp katılmayacağı yakında belli olacak. Gerçek adı Jennifer Walters olan She-Hulk'ı hangi oyuncunun canlandıracağı ise henüz açıklanmadı.

She-Hulk, Disney+ dizisiyle Marvel Sinematik Evreni'ne giriş yapacak olsa da, hayranlar karakterin dizinin ardından filmlerde de görünmesini bekleyebilirler. Marvel Studios başkanı Kevin Feige, "She-Hulk, Ms. Marvel ve Moon Knight gibi bazı karakterlerle ilk kez bir Disney+ dizisinde buluşacaksınız ve sonra filmlere geçecekler." diyerek, stüdyonun planlarını açıklamıştı.

Mark Ruffalo'nun She-Hulk'ın kadrosuna katılması heyecan verici bir ihtimal. Hulk'ın Marvel Sinematik Evreni'nde kadın versiyonuna eşlik etmesi ilginç olabilir.