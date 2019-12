Marvel Ultimate Alliance 3'e Old Man Logan Kostümü Eklendi

19 Temmuz 2019’da Nintendo Switch oyuncularıyla buluşan Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order için yeni bir genişleme paketi ve yeni kostümler yayınlandı. Oyuna eklenen yeni kostümler arasında en çok dikkat çeken ise Old Man Logan oldu.

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, bu senenin yaz aylarının başlarında Nintendo Switch’e özel bir oyun olarak yayınlanmıştı. Oyun, güncelleme ve DLC genişlemeleriyle de destek almaya devam ediyor.

Oyun için yayınlanan son genişleme paketi, 23 Aralık’ta yayınlanan Rise of the Phoenix DLC’siydi ve oyuna birçok X-Men içeriği ekledi. Ancak 23 Aralık’ta oyuna ücretsiz olarak yepyeni kostümler de eklendi.

Yeni kostümler

Marvel Ultimate Alliance 3’e eklenen kostümler arasında Cyclops, Colossus, Psylocke, Nightcrawler, Strom, Magneto ve Wolverine bulunuyor. Tabii bu kostümler arasında dikkat çekenler Astonishing X-Men Cyclops’u, Age of Apocalypse Colossus’u, House of M Psylocke’u ve Nightcrawler’ı olsa da Old Man Logan kostümü, hayranları en çok cezbeden kostüm oldu.

Çizgi romanıyla da oldukça beğenilen Old Man Logan karakteri, 2017 yılında çıkan ve çizgi romandan esinlenilerek yaratılan Logan filmiyle birlikte popülerliğini bir hayli artırmışı. Dolayısıyla Team Ninja tarafından oyuncularına böyle bir karakterle oynama şansı vermeleri kaçınılmazdı.

Oyun için bundan önce yayınlanan genişleme paketi olan Marvel Knights’ta da oyunculara oynayabilecekleri yeni karakterler sunulmuştu. Marvel Knights’ta oyunculara sunulan karakterler arasında ise Marvel evreninin popüler karakterlerinden Blade ve The Punisher bulunuyordu.

Marvel Ultimate Alliance 3 oyuncuları, yeni genişleme paketlerine kavuşmaya da devam edecek. Oyuna gelecek olan yeni genişleme paketi ise Disney’in yayın haklarını eline aldığı Fantastic Four olacak. Marvel Ultimate Alliance 3 Fantastic Four DLC paketi ise 2020 yılı içerisinde oyuncularla buluşacak. Nintendo Switch’e özel olan bu oyunun fiyatı ise 59,99 dolar.