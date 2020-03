Marvel's Spider-Man 2'nin Çıkış Tarihi İçin İlginç İddia

PlayStation 5’in yavaş yavaş ete kemiğe bürünmesi ile büyük bir heyecan yaşayan oyun tutkunları, yeni nesil oyun konsolu için duyurulacak yapımlara kulak kabartmış durumda. Ortaya çıkan bir söylenti, oyuncuların en fazla beklediği yapımlardan Marvel's Spider-Man 2 için 2021 yılını işaret ediyor.

Marvel's Spider-Man 2 hakkında Reddit’te ortaya çıkan yeni bir söylenti, merakla beklenen oyunun tahmin edilenden daha erken bir tarihte piyasaya çıkabileceğini gösteriyor. İddiaya göre, serinin yeni halkası 2021 yılında oyuncularla buluşacak.

Insomniac'ta çalışan anonim bir kaynağa dayandırılan sızıntı, devam halkasının ilk oyunun lansman tarihinden kısa bir süre sonra yayınlanacağına işaret ediyor. Serideki ilk oyun, Eylül 2018 tarihinde çıkış yapmıştı. Eğer bu söylenti doğruysa, ikinci oyunun da benzer tarihlerde yani Eylül 2021'de raflardaki yerini almasını bekleyebiliriz. Ayrıca oyundaki haritanın daha da büyük olacağı, Queens ve Brooklyn'e kadar genişleyeceği iddia ediliyor.

Sızıntıya göre Marvel's Spider-Man 2’deki düşmanlarımız Venom, Carnage ve Mysterio olacak. Ek olarak, Spider-Man: Into the Spider-Verse’te izlediğimiz Miles Morales'in bu kez oyunun bazı bölümleri için oynanabilir bir karakter olarak geri döneceği öne sürülüyor.

Umarız yakında bu söylentilerle ilgili olarak Sony veya Insomniac'tan bir haber alırız. O zamana kadar yeni Spider-Man oyunu hakkında yeni bilgiler açığa çıkması halinde sizlerle paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz. PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro platformları için geliştirilen Marvel's Spider-Man, 2018‘in en çok satan oyunlarından biri olmayı başarmıştı.