Marvel's Wolverine Oyunundan Fragman Geldi: Çıkış Tarihi de Açıklandı

Insomniac'ın 4 yıl önce duyurulan Marvel's Wolverine oyunundan nihayet fragman paylaşıldı. Oyunun ne zaman çıkacağı da açıklandı.

Sony, gece State of Play etkinliğini resmen gerçekleştirdi. 40 dakika süren etkinlikte onlarca yeni oyundan duyurular ve fragmanlar paylaşıldı. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise Insomniac imzası taşıyan ve oyunseverler tarafından yıllardır beklenen Marvel’s Wolverine’in fragmanıydı.

Insomniac, nihayet bu State of Play’de Wolverine’den fragmanlar yayımladı ve bazı detayları paylaştı. Oyun, ilk olarak Eylül 2021’de duyurulmuştu. O günden bu yana da hakkında herhangi bir resmî açıklama görmemiştik. 2023 yılında yaşanan bir sızıntı ise oyundan görüntüleri açığa çıkarmıştı.

Marvel’s Wolverine oynanış fragmanı

Marvel's Wolverine'in geliştirme süreci ve detaylarıyla ilgili paylaşılan video

Marvel’s Wolverine 2026’nın sonbaharında gelecek

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre Marvel’s Wolverine oyunu, 2026 yılının sonbaharında oyunseverler ile buluşacak. Yapım, PlayStation 5 için çıkış yapacak. Gerçek ismi Logan olan ikonik Marvel karakterine Spartacus’ten tanıdığımız ünlü aktör Liam McIntyre hayat verecek.

Fragmanı incelediğimizde oyunun Wolverine’in doğasına uygun şekilde çok fazla kan ve şiddet içeren aksiyon dolu bir yapım olacağını görebiliyoruz. Insomniac, oyunla ilgili açıklamasında şunları söylüyor: “Yaşayan bir silah olun. Wolverine, eskiden olduğu adamın gizemini çözmek için elinden gelen herşeyi yapacak. Acımasız pençeleriyle şiddetli öfke ve amansız kararlılık sergileyecek.”

Fragmanla paylaşılan sinopsisten oyunda Wolverine’in geçmişini araştırmasının konu edineceğini ve önüne gelen her şeyi yok edeceğini anlayabiliyoruz. Ayrıca videoda sevilen Marvel karakteri Mystique’in de yer alacağı görülüyor. Muhtemelen onun dışında da tanıdık karakterler görürüz. Ayrıca oyunun Insomniac’ın Spider-Man oyunlarıyla aynı evrende olduğunu da eklemek gerek.

Oyun hakkında bildiklerimiz bu kadar. Sadece bu fragmandan bile heyecanı şimdiden tavan yaptırdığını söylemek mümkün. Insomniac, önümüzdeki dönemde daha fazla bilgi ve görüntü paylaşacaktır. Yeni detaylar geldiğinde sizlerle paylaşacağız.