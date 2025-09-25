Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Marvel's Wolverine Oyunundan Fragman Geldi: Çıkış Tarihi de Açıklandı

Insomniac'ın 4 yıl önce duyurulan Marvel's Wolverine oyunundan nihayet fragman paylaşıldı. Oyunun ne zaman çıkacağı da açıklandı.

Marvel's Wolverine Oyunundan Fragman Geldi: Çıkış Tarihi de Açıklandı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sony, gece State of Play etkinliğini resmen gerçekleştirdi. 40 dakika süren etkinlikte onlarca yeni oyundan duyurular ve fragmanlar paylaşıldı. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise Insomniac imzası taşıyan ve oyunseverler tarafından yıllardır beklenen Marvel’s Wolverine’in fragmanıydı.

Insomniac, nihayet bu State of Play’de Wolverine’den fragmanlar yayımladı ve bazı detayları paylaştı. Oyun, ilk olarak Eylül 2021’de duyurulmuştu. O günden bu yana da hakkında herhangi bir resmî açıklama görmemiştik. 2023 yılında yaşanan bir sızıntı ise oyundan görüntüleri açığa çıkarmıştı.

Marvel’s Wolverine oynanış fragmanı

Marvel's Wolverine'in geliştirme süreci ve detaylarıyla ilgili paylaşılan video

Marvel’s Wolverine 2026’nın sonbaharında gelecek

marve

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre Marvel’s Wolverine oyunu, 2026 yılının sonbaharında oyunseverler ile buluşacak. Yapım, PlayStation 5 için çıkış yapacak. Gerçek ismi Logan olan ikonik Marvel karakterine Spartacus’ten tanıdığımız ünlü aktör Liam McIntyre hayat verecek.

Fragmanı incelediğimizde oyunun Wolverine’in doğasına uygun şekilde çok fazla kan ve şiddet içeren aksiyon dolu bir yapım olacağını görebiliyoruz. Insomniac, oyunla ilgili açıklamasında şunları söylüyor: “Yaşayan bir silah olun. Wolverine, eskiden olduğu adamın gizemini çözmek için elinden gelen herşeyi yapacak. Acımasız pençeleriyle şiddetli öfke ve amansız kararlılık sergileyecek.”

marvel2

Fragmanla paylaşılan sinopsisten oyunda Wolverine’in geçmişini araştırmasının konu edineceğini ve önüne gelen her şeyi yok edeceğini anlayabiliyoruz. Ayrıca videoda sevilen Marvel karakteri Mystique’in de yer alacağı görülüyor. Muhtemelen onun dışında da tanıdık karakterler görürüz. Ayrıca oyunun Insomniac’ın Spider-Man oyunlarıyla aynı evrende olduğunu da eklemek gerek.

Oyun hakkında bildiklerimiz bu kadar. Sadece bu fragmandan bile heyecanı şimdiden tavan yaptırdığını söylemek mümkün. Insomniac, önümüzdeki dönemde daha fazla bilgi ve görüntü paylaşacaktır. Yeni detaylar geldiğinde sizlerle paylaşacağız.

Eylül 2025 PlayStation State of Play'de Duyurulan Tüm Oyunlar ve Fragmanlar Eylül 2025 PlayStation State of Play'de Duyurulan Tüm Oyunlar ve Fragmanlar
Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Suzuki Logosunu Değiştirdi: İşte Yeni Logo!

Suzuki Logosunu Değiştirdi: İşte Yeni Logo!

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Çoğu Kişinin Bilmediği Bu Yeni iPhone Özelliği Hayatınızı Kolaylaştıracak

Çoğu Kişinin Bilmediği Bu Yeni iPhone Özelliği Hayatınızı Kolaylaştıracak

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Herkesi Kıskandıracak Yeni Ekran Özelliği Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Herkesi Kıskandıracak Yeni Ekran Özelliği Ortaya Çıktı

Tesla Otopilot Yoldaki Molozu Göremedi: Tekerler Yerden Kesildi! [Video]

Tesla Otopilot Yoldaki Molozu Göremedi: Tekerler Yerden Kesildi! [Video]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim