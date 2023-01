Bir bilgisayar satın almadan önce pek çok şeye dikkat etmek gerekiyor. Sadece fiyatları değil hangi ürünün hangi ürünle uyumlu olduğunu da bilmek gerekiyor. Bu içeriğimizde sizlere birbirleriyle uyum içerisinde çalışabilecek her bütçeye uygun 6 bilgisayar sistemi hazırladık.

Günümüzde yeni bir bilgisayar sistemi kurmak geçmişe göre bir hayli zorlaştı. İddialı bir bilgisayar kurmak için on binlerce TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor. Hal böyle olunca yeni bir bilgisayar sistemi kurmak istediğinizde iki kere düşünmek gerekiyor. Her ne kadar pahalı olsalar da bilgisayarlar artık hayatımızın olmazsa olmazları arasındalar. Aldığımız eğitimden çalıştığımız işe kadar her noktada bilgisayarları kullanıyoruz. Ancak bilgisayara olan ihtiyacımız sadece bunlarla sınırlı değil.

Kafa dağıtmak, bir şeyler yapmak için oyun oynamak istediğimizde karşımıza güçlü bir bilgisayar ihtiyacı çıkıyor. Eğer yeni bir bilgisayar sistemi kurmak istiyorsanız bugün sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Sizler için 3 farklı gelir seviyesinde toplamda 6 bilgisayar sistemi topladık. Bu içerikte rahatlıkla kullanabileceğiniz en uygun alternatiflerden fiyatı önemsemeden gücün sınırlarını zorlayabileceğiniz sistemlere kadar 6 farklı bilgisayar önerisi yer alıyor.

Not: İçerikte yer alan fiyatlar, 20.01.2023 güncel fiyatlarıdır. Fiyatlarda farklılık olabilir.

Her Bütçeye Uygun 6 Masaüstü Bilgisayar Önerisi

Fiyat konusunda beni çok üzmesin, diyenlere 15 bin TL civarında iki sistem önerisi

Bu fiyat bandında yer alacak bilgisayarların nesilleri biraz eski, ancak yine de sizi üzmemesi için M.2 SSD gibi güncel donanımlara yer vermeye çalıştık.

Intel ve NVIDIA bulunan giriş seviyesi bilgisayar sistemi önerisi

Intel'in Core i5 11400F işlemcisine yer verdiğimiz sistemde, NVIDIA'nın GeForce 1660 ekran kartı yer alıyor. Full HD ayarlarda piyasadaki oyunların çok büyük bir kısmını çalıştırabilecek bu ekran kartına 3000 MHz hızda çalışan 16 GB RAM eşlik ediyor.

Genel olarak dengeli bir sistem, ancak bazı oyunlarda görüntü ayarlarını aşağılara çekmeniz gerekeceğini hatırlatalım. Bu fiyat aralığında sunduğumuz AMD sistemi daha güçlü, ancak Intel - NVIDIA birlikteliğinin en güzel yanı olan ısınma, bu bilgisayar için de son derece stabil bir şekilde işliyor.

AMD işlemci ve ekran kartı yer alan giriş seviyesi bilgisayar sistemi önerisi

Topladığımız bu AMD sistemi diğer sisteme göre bir miktar daha pahalı, ancak AMD Radeon RX 6700 ekran kartı, fiyat - performans olarak NVIDIA'nın ekran kartlarından daha iddialı.

Bu ufak fiyat farkının da etkisiyle AMD'den gücünü alan bu sistemin performans olarak daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. AMD sistemleri Intel - NVIDIA birlikteliğine göre her zaman bir miktar fazla ısınır, ancak Radeon RX 6700'ün ısınma sorunu olmayan bir ekran kartı olduğunu söyleyebiliriz.

İyi olsun da kesenin ağzını az da olsa açarım diyenlere 30 bin TL civarında iki sistem önerisi

30 bin TL'nin pek çok kişi için çok yüksek bir para olduğunu biliyoruz, ancak günümüz ekonomisinde bu fiyatlara alışmaya başladık. Bu iki sistemde işlemci, ekran kartı gibi önemli parçaları biraz daha iyileştirdik. Bununla birlikte M.2 SSD'ye ek olarak 2 TB kadar ek depolama imkanı oluşturmaya çalıştık.

Intel ve NVIDIA bulunan orta seviye bilgisayar sistemi önerisi

Eğer "ben NVIDIA ve Intel birlikteliğinden memnunum arkadaş" diyorsanız bu sunacağımız sistem sizin için ideal olacaktır. Intel'in i5 10600K işlemcisini eklediğimiz sistemde üzerindeki ışıklarla da çok sevilecek 32 GB Xpg Spectrix D50 RAM yer alıyor.

Ekran kartı olarak da GeForce RTX 3060TI tercih ettik. Ayrıca bu kadar para vermişken bir miktar depolama alanı gerekebilir. Bu sebeple 1 TB M.2 SSD'ye ek olarak 2 TB'da HDD ekledik. Bunlarla birlikte işlemcimizin ısınma sorununu minimuma düşürmek Zalman CNPS10X Optima II fan soğutucuyu da sisteme dahil ettik.

AMD işlemci ve ekran kartı yer alan orta seviye bilgisayar sistemi önerisi

Hem çok para harcamayayım hem de beni uzun yıllar götürsün diyerek yola çıktıysanız bu sistem sizi bir hayli mutlu eder. Sistemde yer alan Radeon RX 6750 XT, tam bir fiyat performans ürünü.

Daha çok 2K ekranda oyun oynamak için kullanılan bu ekran kartı, sistemin yıldızı. Bununla birlikte Ryzen 7 5700x gibi son derece iddialı bir işlemci ve uzun yıllar sizi götürecek MSI'ın MAG X570S Torpedo anakartı yer alıyor.

Parası hiç önemli değil, istediğim her şeyi yapabilmek istiyorum diyenlere 90 - 120 bin TL civarında iki sistem önerisi

Bu iki sistem genel olarak şu anda piyasanın en güncel ürünlerini kullanıyor. Haliyle fiyatı da ona göre çok yüksek. GeForce RTX 4090 OC Edition ekran kartının 59.500 TL'lik fiyatıyla bir miktar pahalı olduğunu biliyoruz, ancak verdiği performansın da bir hayli iddialı olduğunu söyleyebiliriz.

Buna rağmen AMD sisteminde yer alan AMD Radeon RX 7900 XTX ekran kartının daha ucuz olmasına rağmen çok güçlü bir donanım olduğunu söylemeliyiz.

Intel ve NVIDIA bulunan yüksek seviye bilgisayar sistemi önerisi

Bu sistemi kurarken ürünlerin fiyatlarını önemsememeye çalıştık. Buradaki amacımız gerçekten bizi uzun yıllar götürebilecek, istediğiniz her şeyi en iyi şekilde yapmanızı sağlayacak bir bilgisayar kurmaktı. Bunu yaparken ekran kartı olarak GeForce RTX 4090'ı tercih ettik. Intel Core i9 12900KS işlemcinin yer aldığı sistemde, bu işlemciyi MSI'ın Mag Coreliquid 360R V2 sıvı soğutucusuyla bir araya getirdik.

Elbette bu sistemin güçlü olması, beraberinde güç tüketimini de artıracak. Bu güç tüketimine karşı güçlü kalabilmesi için Cooler Master Mwe 850W güç kaynağını tercih ettik. Bu haliyle en pahalı sistem oldu, çünkü özellikle 59.500 TL'lik fiyatıyla korku salan bir ekran kartı var. Eğer NVIDIA sistem toplayıp tam güç istiyorsanız bu sistem tam size göre demektir.

AMD işlemci ve ekran kartı yer alan orta seviye bilgisayar sistemi önerisi

Yüksek performansı AMD'de arıyorsanız bu sistem de sizler için. AMD'nin Ryzen 9 7950X işlemcisini kullandığımız sistemde Radeon RX 7900 XTX ekran kartı yer alıyor. Son derece güçlü bir ekran kartı olmasına rağmen diğer yüksek performans sistemimizdeki ekran kartının yarısından daha az bir fiyat etiketine sahip.

Bu sebeple iki sistem arasında 26 bin TL'den fazla bir fark oluştu. İki sistem arasındaki fiyat farkına bakarsak AMD'li sistemin mantıklı olduğunu söyleyebilirim, ancak Intel ve NVIDIA uyumunun da çok özel olduğunu kabul etmek gerekiyor.

Editör notu: Hangi sistem daha avantajlı?

Elbette sizlere sunduğumuz son iki sistem çoğu kişinin bütçesini aşacaktır. Herkesin gönlünden bu tarz sistemler geçse de gerçekçi olmamız da gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda editörünüz olarak benim tercih edeceğim sistem 29 bin 682 TL'lik fiyat etiketiyle orta seviye AMD sistemi olurdu. Fiyat - performans açısından baktığımızda bu sistemin size uzun bir süre boyunca yeteceğini düşünüyoruz.

Peki sizler bu sistemler hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer bu sistemlerden birini aldıysanız kurduğunuz sistemin görsellerini "[email protected]" adresine gönderebilirsiniz. Bizler de bu görsellere içeriğimizde yer vermeye çalışacağız.