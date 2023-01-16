Piyasada kağıt üstünde aynı özelliklere sahip pek çok dizüstü bilgisayar modeli var. Bunlar bazen iş odaklı, bazen oyun odaklı lanse ediliyor ve fiyatları da farklı oluyor. Peki oyuncu dizüstü bilgisayarları ile iş dizüstü bilgisayarları arasında nasıl bir fark var?

Dizüstü bilgisayarlar, artık hayatımızın en ayrılmaz parçaları arasında yer alıyor. Dünyaya bağlanma imkânına hemen her yerde ulaşmamızı sağlayan laptoplar, gerek iş gerek oyun gerekse günlük kullanım için oldukça avantajlılar. Ancak hangi dizüstü bilgisayarı satın alacağımıza karar vermek o kadar da kolay değil.

Dizüstü bilgisayar aramaya başladığımızda aynı özelliklere sahip olmasına rağmen bazen oyuncu bazense iş bilgisayarlarıyla karşılaşıyoruz. Üstelik bu ürünlerin fiyatları arasında da ciddi farklar var. Peki kağıt üstünde aynı özelliklere sahip olan oyuncu dizüstü bilgisayarları ile iş dizüstü bilgisayarları arasında nasıl bir fark var ki böyle bir durum yaşanıyor?

Adından da anlaşılabileceği gibi oyuncu dizüstü bilgisayarları ile iş bilgisayarları, farklı ihtiyaçlara hitap eden araçlara sahip

İki dizüstü bilgisayar tamamen aynı donanım özelliklerine sahip olsalar da bu dizüstü bilgisayarların üretim amacı farklı olduğunda işler değişiyor. En basit şekilde açıklamak gerekirse; iş odaklı bir dizüstü bilgisayarda güvenlik daha büyük önem arz etmektedir. Oyuncu dizüstü bilgisayarlarında ise öne çıkan husus, yüksek GPU performansıdır.

MSI ve Monster gibi dizüstü bilgisayar üreticileri, oyuncu bilgisayarları için özel optimizasyonlar yapıyor

Dünyanın en popüler oyuncu dizüstü bilgisayarı üreticilerinden bir tanesi MSI. MSI'ı bu kadar önce çıkaran nokta ise şirketin oyuncu bilgisayarlarında sunmuş olduğu özel optimizasyonlar. Bu çalışmalar ile dizüstü bilgisayarlar daha yüksek GPU performansı sunarken özel soğutma teknolojilerine yer veriyor. Kullanılan bu teknolojiler, bilgisayarın daha az ısınmasına, dolayısı ile oyunlarda daha yüksek FPS değerlerine ulaşılabilmesine imkân tanıyor.

MSI laptop fiyatları, benzer donanıma sahip iş bilgisayarlarından daha yüksek. İşte bunun nedeni, MSI’ın yaptığı özel optimizasyon işlemleri. Ayrıca MSI, pek çok modelde işlemci ve GPU’nun tam güçte çalışmasına imkân tanıyor. Bu da yetmezmiş gibi dileyen oyuncular, sistemlerini bir tuşla overlock yapabiliyor, bu sayede bilgisayarından aldığı performansı artırabiliyor.

Birebir aynı özelliklere sahip olsalar bile GPU performansı değişiklik gösterebiliyor

Donanıma yönelik optimizasyon çalışmaları, en çok da GPU noktasında kendini gösteriyor. Örneğin NVIDIA’nın yeni nesil GPU’larına sahip bir oyuncu dizüstü bilgisayarı bir de iş odaklı bilgisayar düşünelim. DLSS teknolojisi, oyuncu odaklı dizüstü bilgisayarda çok daha iyi çalışacaktır. Peki neden?

Bilgisayar üreticileri, optimizasyon çalışmaları yaparken donanımın enerji tüketimini bile ayarlayabiliyorlar. Bu bağlamda; oyuncular için üretilen dizüstü bilgisayarlarda, enerji tüketimi maksimum seviyelere çekiliyor. Böylece daha fazla güç harcanıyor ancak daha fazla performans da alınıyor. Ancak iş bilgisayarlarında tam tersi bir durum söz konusu. GPU’nun watt değerinin kısılması, bilgisayarın batarya ömrünü artırıp GPU performansını düşürüyor.

Sadece donanım değil, yazılım optimizasyonları da mevcut!

Oyuncu dizüstü bilgisayarı üreten markalar sadece donanımsal olarak değil, yazılımsal anlamda da özel optimizasyon çalışmaları yapıyorlar. Örneğin Monster. Yerli bir marka olarak karşımıza çıkan Monster’in piyasaya sürdüğü oyuncu dizüstü bilgisayarları için sunduğu özel bir kontrol merkezi uygulaması var.

Monster notebook özellikleri sayfalarını gezdiğinizde, kontrol merkezi uygulamasının özel performans ile şarj dolum modlarına sahip olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca dizüstü bilgisayardaki RGB aydınlatma ve ekran aydınlatma ayarları da kontrol merkezi üzerinden yapılabiliyor.

İş odaklı dizüstü bilgisayarlar ise güvenlik ve tek şarjla uzun kullanım süresi için optimize ediliyor

İş odaklı dizüstü bilgisayar sektörünün önemli temsilcilerinden bir tanesi de Lenovo. Lenovo Laptop modellerini incelediğinizde, özellikle de iş odaklı olan cihazlarda batarya performansına odaklanıldığını görürsünüz. Bu çok doğru bir yaklaşım. Neticede sabahtan akşama kadar dışarıda çalışıyor ve şarj sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Bu yüzden de iş odaklı bir dizüstü bilgisayarda uzun batarya ömrü, maksimum grafik performansının önüne geçiyor.

Bunun dışında pek çok marka, işlemci gücünü ön plana çıkarıyor ve optimizasyonlarını cihazın herhangi bir donma problemi yaşamaması üzerine gerçekleştiriyorlar. Ayrıca dokunmatik özellikli ekranlar, parmak izi okuma sensörleri, çok hafif ve rahat taşınabilir olmaları, Windows’un sunduğu ek güvenlik sistemlerinin aktifleştirilmesi gibi profesyonellere yönelik özellikler sunuyorlar.

Birebir aynı özelliklere sahip iki dizüstü bilgisayardan biri oyun, diğeri iş odaklı. Hangisini tercih etmeliyim?

Eğer böyle bir ikilemde kalırsanız, ilk önceliğiniz “ihtiyacınız” olsun. Eğer oyun oynamak için dizüstü bilgisayar alacaksanız, oyuncu dizüstü bilgisayarlarına yönelmek, memnuniyetinizi artıracaktır. Ayda yılda bir oyun oynamak, daha çok gündelik işler veya çalıştığınız iş için bir bilgisayar arayışındaysanız da iş odaklı bilgisayarlar ihtiyacınızı karşılayabilir.

Sadede gelelim:

Oyuncu dizüstü bilgisayarları daha ağır, daha kalın, daha yüksek grafik performansı sunan ancak buna karşın daha fazla güç tüketen cihazlarken iş odaklı bilgisayarlar daha hafif, daha ince, daha fazla işlemci performansı sunan ve daha düşük enerji tüketimi ile gün boyu priz aramadan kullanıma izin veren ürünler. İki cihazda aynı donanımların yer alması, aynı performans, batarya ömrü ya da deneyimi alacağınız anlamına gelmiyor.

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