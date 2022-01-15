Sosyal medya platformları, küresel salgınla ilgili yanlış bilgilendirme yapan kullanıcıların hesaplarına yaptırımlar uygulamaya devam ediyor. ABD’li bir politik yorumcunun YouTube kanalı da ‘kamuoyunu yanlış yönlendirdiği’ gerekçesiyle askıya alındı. Kendisinin e-posta ile gönderdiği tepkiyse bir hayli sertti.

2020 yılından bu yana dünyayı etkisi altına alan salgınla birlikte mücadele edilmesi gereken başka konular da ortaya çıktı. Doktorlar ve bilim insanları, Covid-19 salgınının önüne geçmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ederken aşı karşıtları ve kamuoyuna yanlış bilgi yayan ünlü figürler de salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Öyle ki, sosyal medya platformları da bu konuda daha kesin adımlar atıyor.

Takipçilerimizin hatırlayacağı üzere geçtiğimiz haftalarda aşı karşıtı ABD’li bir siyasetçi, Twitter üzerinden yaptığı ‘yanlış bilgilendiren’ paylaşımlar nedeniyle hesabının kapatılmasına sebep olmuştu. Dün de yine sağcı bir politik yorumcu olan Dan Bongino’nun 1 milyona yakın abonesi olan YouTube kanalı aynı sebepten dolayı askıya alındı.

YouTube’a çok sert sözlerle tepki gösterdi:

Muhafazakar medya platformlarında oldukça ünlü bir figür olan Bongino, paylaştığı bir videoda ‘maskelerin işe yaramaz’ olduğunu söyleyerek salgının önüne geçmediklerini ifade etmişti. YouTube, platformun Covid kuralları çerçevesinde Bongino’nun kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini belirterek kanalını askıya alma kararı aldı. Bongino’nun tepkisi ise oldukça sert oldu.

Dan Bongino’nun Twitter hesabı Bongino Report, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla herhangi bir pişmanlık duymadıklarını çok açık sözlerle ifade etti. Kanalının askıya alınmasının ardından Bongino’nun YouTube’a gönderdiği e-posta da atılan tweet ile paylaşıldı.

Kendisi, platforma olan tepkisini şu sözlerle ifade etti:

“Sevgili Coco,

Tanıştığımıza memnun odum. YouTube’un kanalımı askıya aldığına dair bana gönderdiğin e-postayı aldım. Şaşırdığımı söylesem yalan olur. Sizin de içinde çalıştığınız baskıcı, özgür ifade karşıtı, düzmeceyle dolu bir bataklık olan platformun bizi susturmasını her an bekliyorduk. Ancak kanalımda da birçok kez söylediğim gibi ben bu anın gelmesini bekliyordum.

Neyse ki ben, özgür ifadeye saygı duyan Rumble adlı video platformun yatırımcılarından biriyim. Aslına bakarsanız, Rumble’da sizin dandik platformunuzdan iki kat daha fazla takipçiye sahibim. O yüzden size teklifim şu şekilde olacak ve HİÇBİR şekilde pazarlık kabul etmiyorum. ‘Askıya alma’ süreci bittikten hemen sonra maskelerin neden salgının önüne geçmede hiçbir işe yaramadığına dair içerikler yayınlayacağım. Sıkıyorsa bir şey yapmaya kalkın.

Saygılarımla, kıçımı öpün. “

Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? YouTube ve Twitter gibi platformlar bu yaptırımlarında haklılar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.