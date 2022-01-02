Uzmanlar küresel salgının önüne geçmek için çalışmalarına hız kesmeden devam etse de aşı karşıtlarının söylemleri gündem yaratmaya devam ediyor. ABD’li bir siyasetçi olan Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene’in de bu tarz söylemlerinden dolayı Twitter hesabı kalıcı olarak kapatıldı.

2020 yılında bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, her ne kadar ülkemizin çalkantılı gündemi içinde kendini unuttursa da küresel anlamda önemli bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Bu alanda aşı çalışmaları devam ederken bir yandan da aşı karşıtlarının sosyal medya üzerinden yaptıkları söylemler dikkat çekmeye devam ediyor.

OMICRON varyantının da çıkmasıyla birlikte aşı çalışmaları bir kez daha hız kazanmışken uzmanlar ve doktorlar, aşı karşıtı olan insanların fikrini değiştirmek için açıklamalara devam ediyorlar. Öte yandan aşı karşıtı olan politik figürler, toplumun bir kesimine etki etmeye devam ediyor. Aşı karşıtlığının bir hayli yoğun olduğu ABD’de de bu yönde paylaşımlarda bulunan Cumhuriyetçi siyasetçi Marjorie Taylor Greene’in Twitter hesabı kapatıldı.

‘Twitter, ABD’nin düşmanıdır’

ABD’de Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 825 bini aşmışken Georgia eyaletinden kongre üyesi olan Greene, geçtiğimiz dönemlerde aşı karşıtı paylaşımlarıyla Twitter’dan ceza almıştı. Küresel salgınla ilgili yanıltıcı bilgi paylaşımının önüne geçmek için denetlemelerini sürdüren Twitter, yanlış paylaşımları sebebiyle Greene’e 12 saatten bir haftaya kadar cezalar getirmişti.

Tartışmacı bir karakteri olduğu iddia edilen ve ‘olay yaratan’ kimliğiyle tanınan Greene, bu tarz paylaşımlarına devam ettiği için Twitter hesabı kalıcı olarak kapatıldı. Kongre içinde de maske kuralları dahil olmak üzere Covid-19 önlemlerine ‘ısrarla’ uymadığı öne sürülen Greene, Twitter’ı “ABD’nin düşmanıdır” şeklinde nitelendirerek “Sosyal medya platformları gerçeğin yayılmasının önüne geçemezler…Komünist Demokratlar gerçeği engelleyemez. Ben gerçekten ve halktan yanayım. Bunu da aşacağız” şeklinde bir açıklamada bulundu.