Mass Effect Trilogy, EA Play'de Yer Almayacak

18 Haziran'da yapılacak EA Play dijital etkinliği için hazırlıklar sürerken Mass Effect Trilogy'nin söylentilere konu olan remastered versiyonunun bu etkinlikte yer almayacağı belirtiliyor. Bunun nedeni ya da oyunun ne zaman ortaya çıkacağı bilinmiyor.

Electronic Arts, 18 Haziran'da EA Play dijital etkinliğine hazırlanmayı sürdürürken oyuncular bir süredir EA'in PS5 ve Xbox Series X için gösterebileceği oyunlar hakkında söylentileri tartışmayı sürdürüyorlar. Öte yandan bugün yayınlanan bir habere bakılırsa sunumda yer alması beklenen oyunlardan birisi oyuncuları üzecek.

Mass Effect Trilogy Remastered'ın geliştirildiği ancak EA Play'de gösterilmeyeceği söyleniyor. Bunun nedeni ya da oyunun ne zaman ortaya çıkacağı bilinmiyor. Haberin sahibi Venture Beat'ten Jeff Grubb, konu hakkındaki tweet'inde kesin bir bilgi olmadığını ancak oyunun önümüzdeki hafta yapılacak EA Play'de duyurulmamasının 'güçlü bir olasılık' olduğunu söyledi. Grubb, üçlemenin geleceğini ancak EA etkinliğinin odağında olmayacağını sözlerine ekledi.

EA'in grafiklere odaklanacağı düşünülüyor:

Grubb iddiasını destekleyecek bir kanıt sunmasa da meselenin nedenlerine dair fikir yürütülebilir. EA'in önümüzdeki hafta yapılacak etkinlikte PS5 ve Xbox Series X grafiklerini vitrine çıkarak oyunları tercih edeceği düşünülürse Mass Efect Trilogy'nin gücünün burada yatmadığı söylenebilir. Öte yandan EA, Mass Effect Trilogy'nin duyurusunu henüz hazır olmayan yeni bir Mass Effect oyununun ortaya çıkışıyla çakıştırmak istiyor olabilir. Belki de en basit açıklama, EA'in diğer harika oyunlarını sergileyecek olmasıdır.

Doğrusunu söylemek gerekirse Mass Effect Trilogy Remastered henüz resmi olarak duyurulmuş değil. Oyunun yalnızca geliştirilme aşamasında olduğu geçen ay Grubb tarafından dile getirilmişti. Haberin kaynağı, mayıs ayının başlarında ortaya çıkan bir EA finans raporuydu ve bu raporda bir HD Remaster'ın yapılmakta olduğu söyleniyordu. Raporda hangi oyunun geliştirilmekte olduğu belirtilmese de Grubb'a göre bu kesinlikle Mass Effect Trilogy'ydi.

Daha yakın bir zamanda Game Reactor, Mass Effect Trilogy Remastered'ın bu yılın tatil döneminde yayınlanacağını yazmıştı. Game Reactor'ın kaynağı, şirketin içindendi ancak haber doğrulanmamıştı. Dolayısıyla Mass Effect Trilogy'nin durumu henüz karara bağlanmış görünmüyor.