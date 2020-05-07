Mass Effect Trilogy, HD Remaster Versiyonuyla Gelebilir

Electronic Arts, henüz duyurulmamış bir HD remaster projesi üzerinde çalıştığını açıkladı. Oyuncuların beklentisi, şirketin sahip olduğu markalardan birine ait olan proje Mass Effect Trilogy'nin yenilenen versiyonuyla geleceği yönünde.

EA, 2020 yılı mali raporunda şu anda geliştirilmekte olan ancak henüz duyurulmamış oyunlar olduğunu açıkladı. Yayıncı, yeni oyunların hepsini Nisan 2021'e kadar piyasaya süreceğini belirtti. Şirket şu anda toplam 14 oyun üzerinde çalışıyor ve bunlardan biri HD remaster olarak karşımıza çıkacak.

EA CEO'su Andrew Wilson, şirketin sahip olduğu markalardan da gelecek dört oyun olduğunu açıkladı. Bunlardan biri PC'ye gelecek Command & Conquer Remastered; diğerleri ise henüz açıklanmamış projeler. Bununla birlikte açıklanmayan HD remaster projesinin Mass Effect Trilogy için bir HD remaster versiyonu olacağı düşünülüyor.

Mass Effect Trilogy, HD remaster versiyonuyla en çok konsol oyuncularını sevindirecek

Özellikle konsol oyuncularının, şimdiki nesil (PS4 ve Xbox One) boyunca Mass Effect'in yenilenmiş versiyonlarını beklediği göz önüne alındığında, EA'in raporu umut verici görünüyor. Eğer tahminler doğruysa PS4 oyuncuları, Mass Effect üçlemesinin HD remaster versiyonuna 2021 mali yılının sonuna kadar kavuşabilecekler.

EA, Mass Effect serisinin yanı sıra hem Command & Conquer Remastered hem de Burnout Paradise Remastered (Switch) sürümleri üzerinde çalışıyor. Söylentiler, Mass Effect üçlemesinin ilk aşamada Nintendo Switch'e gelmeyeceğini öngörüyor. Ancak bu durum gelecekte değişebilir.

Mass Effect serisinin en son oyunu Mass Effect: Andromeda olmuştu ve piyasaya sürüldükten sonra yeterli etkiyi bırakamamıştı. Oyun, serinin yeni nesil donanımdaki ilk oyunu olmasına rağmen teknik aksaklıklar ve hatalardan muzdaripti. Mass Effect serisinin geleceği belirsiz olsa da, oyuncular nihayet geçmişi daha yüksek kaliteyle deneyimleyebilecek gibi görünüyor.