Mastercard, kredi ve banka kartlarında 60'lı yıllardan beri kullanılmakta olan manyetik şeritlerin kaldırılacağını duyurdu. Bu kararın nedenlerine de değinen şirket, manyetik şerit kullanım yaygınlığının giderek düştüğünü ve artık böyle bir şeye ihtiyaç kalmadığını açıkladı.

Dünyanın en büyük kredi kartı ile ödeme sağlayıcılarından bir tanesi olan Mastercard, kredi kartlarının geleceğiyle ilgili çok önemli bir karar aldığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre artık pek tercih edilmeyen manyetik şeritler, yakın bir gelecekte tarih olacak. 2024 yılı itibarıyla pek çok pazarda manyetik şeride ihtiyaç duyulmayacağını söyleyen şirket yönetimi, 2033 yılına gelindiğinde ise bu sürecin tamamen sona ermiş olacağını açıkladı.

Mastercard tarafından yapılan açıklamalarda, böylesi bir kararın nedenlerine de değinildi. Bu nedenlere baktığımızda, alınan kararın şaşırtıcı olmadığını görüyoruz. Zira kartların temassız olarak kullanılmaya başlaması, akıllı ürünlerin NFC desteği ve çipli kart sistemleri, manyetik şeritlere duyulan ihtiyacı önemli oranda azalttı. Hatta bir araştırmaya göre ABD'de kredi ya da banka kartı kullanan tüketicilerin yalnızca 11'i, ödeme yaparken manyetik şerit tercih ediyor.

Peki manyetik şerit ne işe yarıyordu?

Kredi veya banka kartlarında sıklıkla karşılaştığımız manyetik şeritler, kartların arka yüzünde bulunan genellikle siyah renkli olan sistemlerdi. İlk kez 1960'lı yıllarda kullanılmaya başlayan sistem, IBM tarafından geliştirilmişti. Kullanıcılara ait verileri şifreleyen bu sistem, bu sayede bir kartın kime ait olduğunun tanımlanmasını sağlıyordu. Ancak değişen devir, manyetik şeritlere duyulan ihtiyacı da bu sistemin kullanım yaygınlığını da düşürdü. Mastercard da değişen kullanıcı alışkanlıklarını ve yeni nesil teknolojileri gözeterek, böyle bir karar almış gibi görünüyor.

Aldıkları karar ile ilgili açıklamalarda bulunan Mastercard üst düzey yöneticilerinden Ajay Bhalla, tüketicilerin basit, hızlı ve gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeleri için en yeni teknolojileri kullanmanın zamanının geldiğini ve tüketiciler için iyi olanın ekosistem için de iyi olduğunu söylüyor. Mastercard'ın aldığı karar, ABD'deki özel bankalar ile otoriteler tarafından da onay görmüş durumda...