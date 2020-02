Wuhan'da Corona Virüsü Kapan Sayısı, Çok Daha Fazla Olabilir

İngiltere'de çalışmalarını sürdüren bilim insanları, Corona virüsü ile ilgili yeni bir araştırma yaptılar. Çin'deki değil, Çin'den gelen insanlar üzerinden yapılan bu araştırma, sadece Wuhan'da enfekte olmuş insan sayısının resmi sonuçlardan kat be kat fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Tüm dünyanın gündemini bir süredir meşgul eden Corona virüsü, bugün itibarıyla 1.116 kişinin canına mal olmuş durumda. Çin hükümeti, çeşitli tedbirler almaya ve enfekte olan kişileri kurtarmaya çalışıyor olsa da yapılan çalışmalar yetersiz kalıyor ve Corona virüsünde bilanço, her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor.

Şimdiyse Corona virüsüyle ilgili farklı bir yaklaşım sergileyen bilim insanları, ilginç bir sonuca imza attılar. Uzmanlar, yaptıkları araştırmayla Wuhan kentinde aslında çok daha fazla vakanın olduğunu ancak Çin yönetiminin bile bu durumdan habersiz olabileceğini söylüyorlar. Yapılan bu araştırma, Corona virüsünün tahmin edilenden daha da büyük bir risk teşkil ettiğini gözler önüne seriyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da hizmet veren bir üniversite olan Imperial College bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, vakaların tahminini yapabilmek için Çin'deki değil de Çin'den gelen insanlar üzerinde bir araştırma yaptılar. Bu bağlamda, kısa bir süre önce Wuhan'dan ülkelerine dönen 750 kişiyi inceleyen bilim insanları, bu kişiler üzerinde bir analiz yaptılar. Matematik, Corona virüsünün çok daha korkunç bir boyutta olduğunu ortaya koydu.

Araştırmanın detaylarına geçmeden önce Wuhan şehrindeki durumdan biraz bahsetmek gerekiyor. Şehir, bir süredir zaten karantinaya alınmış durumda. Şehirdeki tüm yaşam durdu ve gıda da olmak üzere pek çok ürün çeşidine ait stok, neredeyse tükendi. Stok durumu kritik ya da tükenmiş olan ürünlerin başındaysa maskeler ve tükürük setleri geliyor. Çinliler, Wuhan'da tükürük testi satın almanın piyango kazanmakla eş değer olduğunu söylüyorlar.

Bilim insanlarına göre Wuhan'ın içinde bulunduğu durum, doğru rakamların önüne çıkmamasına neden oluyor. Bu yüzden Çin dışında bir araştırma yapan bilim insanları, araştırma için 29 Ocak ile 1 Şubat arasında Wuhan'dan çıkıp Japonya ve Almanya'ya giden insanlar üzerinde çalışma gerçekleştirdiler. Yapılan araştırmalar, 750 kişiden 10'una Corona virüsü enfekte olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, Çin dışına çıkan insanlardan elde ettiği rakamları Wuhan nüfusuna uyguladılar. Çünkü bu virüs, çok büyük bir hızla yayılmıştı ve bu durum, elde edilen verilerin nüfusa uygulanmasının aslında doğru olacağını gösteriyordu. Dilerseniz şimdi de Wuhan'daki durumun aslında çok daha kritik seviyelere ulaşmış olabileceğini gösteren matematiksel işlemlere geçelim.

Araştırmacılara göre Wuhan şehrindeki her 100 bin sakinden 220'si, daha tarihler 31 Ocak'ı gösterirken enfekte olmuş durumdaydı. Wuhan'ın nüfusunun 11 milyon olduğu düşünüldüğünde, 31 Ocak'ta 24 bin vakanın olması gerektiği belirtiliyor. Ancak Çin'deki yetkililer, 3 Şubat'taki vaka sayısının 1.242 olduğunu açıklamışlardı. Yani arada, yaklaşık 19 kat fark bulunuyordu. Bu veriler, Corona virüsünün 14 günlük periyodundaki etkilerini göz önünde bulunduruyordu.

Bilim insanları, tüm sistemlerin yeterli olduğu durumda bir virüsün bir hafta içerisinde tespit edilebileceğini düşünüyorlar. Bu fikri araştırmalarına katan bilim insanları, bu kez yine aynı tarihte 100 bin kişi için 300 enfekte vakanın olması gerektiğini belirtiyorlar. Böyle bir durumda ise açıklanan rakamlarla gerçek veriler arasında 26 kat fark çıkıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan araştırmacılar, Wuhan'daki tüm insanların Corona virüsü testinden geçmesinin mümkün olmadığını söylüyorlar. Ancak bu durumun matematik karşısında bir şey ifade etmediğini açıklayan bilim insanları, Çin yönetiminin daha detaylı önlemler alması gerektiğini çünkü bu virüsün bir kenti yok olma riskiyle karşı karşıya getirebileceğini söylüyorlar.

Söz konusu araştırmayla ilgili ufak bir detayı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sizlerle paylaştığımız ölüm sayılarını, Corona virüsü için oluşturulan bir internet sitesinden sağlamaktayız. Belirli aralıklarla güncellenen internet sitesi, şu an için 45.191 vakanın doğrulandığını ortaya koyuyor. Eğer İngiltere'deki araştırmayı göz önünde bulunduracak olursak, şu an için enfekte olan birey sayısının, onaylanmış sayıdan kat be kat fazla olduğunu açıkça söyleyebiliriz.