Corona Virüsünün Resmi Adı Belli Oldu: COVID-19

2019 yılının aralık ayında Çin'de patlak veren Corona virüsünün resmi adı Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlendi. 1.000'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgına COVID-19 adı verildi.

Bugüne kadar teyit edilen sayıya göre toplamda 43.143 kişiye bulaşan ve 1.018 kişinin ölümüne neden olan Corona virüsü dünyaya yayılmaya devam ediyor. Virüs, bugüne kadar Çin dışında 28 ülkede görüldü. Dünya Sağlık Örgütü de geçtiğimiz hafta virüs için 'uluslararası acil durum' ilan etti.

İlk olarak 2019 yılının aralık ayında görülen Corona virüsü, bugüne kadar ya Corona ya da 2019-nCoV adlarıyla anıldı. Virüs, bugün Dünya Sağlık Örgütü tarafından resmi bir şekilde isimlendirildi. Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamaya göre Corona virüsünün resmi adı COVID-19 oldu.

Corona virüsünün resmi adı 'COVID-19' ne anlama geliyor?

Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı COVID-19 ismi, basit bir şekilde '2019 yılında ortaya çıkan virüs' anlamına geliyor. Virüsün ismindeki CO kısmı Corona, VI kısmı virüs ve D kısmı da hastalık ifadelerine karşılık geliyor. Elbette ismin sonundaki 19 sayısı da virüsün ilk görüldüğü yıla işaret ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, özellikle Çin’i etkisi altına alan COVID-19 virüsüne isim verirken nelere dikkat ettiklerini de açıkladı. Ghebreyesus’un yaptığı açıklama şu şekildeydi:

“Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü arasında kabul edilen kurallara göre kişi, hayvan, insan grubu ya da coğrafi bir yerle ilişkilendirilemeyecek, kolay telaffuz edilebilecek ve hastalıkla ilgili bir isim bulmamız gerekiyordu.”

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip Corona virüsünün ismini açıklarken bazı önemli bilgiler verdi. Örgüt, hastalığı önlemek için diğer ülkeleri hazırladığını ve hâlihazırda hastalıklı olanlara yardım ettiğini de belirterek virüs için muhtemel bir aşının 18 ay sonra gelebileceğini söyledi.

Corona virüsü bugüne kadar birçok ülkenin önlem almasına yol açtı ve insanlarda bir panik havasına neden oldu. Birçok büyük şirket, Çin’deki faaliyetlerini geçici süreyle askıya aldı. Salgın nedeniyle yalnızca Çin’deki değil, dünya çapındaki bazı büyük etkinliklerde de aksaklıklar meydana geldi. Virüsün ekonomik boyutları henüz kesinlik kazanmadı.