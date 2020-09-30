Matrix’in 2022’de vizyona girecek devam filmi için orijinal üçlemede yer alan bir karakterin daha geri döneceği açıklandı. Önceki filmlerde Ajan Johnson karakterine hayat veren Daniel Bernhardt, yeni filmde de karşımıza çıkacak.

Gerek felsefi tartışmalara giden hikayesi gerek oyunculukları gerekse de muhteşem dünyasıyla dünyanın en beğenilen film serileri arasında yer alan Matrix serisi, çok yakında dördüncü filmiyle karşımıza çıkacak. Orijinal üçlemede yer alan hangi oyuncuların yeni filmde yer alacağı konusunda ise hala bazı bilinmezlikler bulunuyor. Bugün ise orijinal üçlemede gördüğümüz bir oyuncunun daha yeni filmde yer alacağı doğrulandı.

2003’te The Matrix Reloaded’da gördüğümüz Ajan Johnson’a hayat veren aktör / dublör Daniel Bernhardt, Matrix 4’te de yer alacak. İlk olarak Matrix’in üçüncü filminde yer alan ve Neo’ya karşı filmin açılış dakikalarında mücadele eden Ajan Johnson’ın yeni filmde nasıl bir önemle karşımıza çıkacağını ise bilmiyoruz.

Filmin bir noktasında Ajan Smith’in klonları tarafından asimile edildiği düşünülen ajanımız, bunun öncesinde ise ünlü otoyol sahnesinde Morpheus ile savaşmıştı. Bu savaş sahnesinde Morpheus ve The Keymaker’ı öldürmek için iki kamyonu sürerek bir patlama yaşatmıştı.

Ajan Johnson’ın filme nasıl döneceği hala gizemini koruyor. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için en azından yayınlanacak fragmanı beklemeliyiz.

Hangi oyuncular geri dönecek?

Yeni filmde geri döneceği açıklanan tek oyuncu Bernhardt değil. Matrix 4’te Keanu Reeves ve Carrie Ann Moss; orijinal üçlemedeki gibi Neo ve Trinity karakterlerine, Jada Pinkett Smith; Niobe rolüne ve Lambert Wilson; The Merovingian rolüne dönüyor. Ne yazık ki filmin süper kötüsü Ajan Smith’e hayat veren Hugo Weaving yeni filmde geri dönmeyecek.

Matrix 4 ne zaman vizyona girecek?

Yönetmen koltuğuna yeniden Wachowski kardeşlerden biri olan Lana Wachowski’nin oturacağı Matrix 4, eğer bir erteleme yaşanmazsa 21 Mayıs 2022’de vizyona girecek.