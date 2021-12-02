Ülkemizde 24 Aralık tarihinde vizyona girecek olan Matrix Resurrections filminin biletlerinin ne zaman ön siparişe açılacağı belli oldu.

1999 yılında, sonrasında hayranı olacağını bilmediği insanlarla buluşan Matrix, döneminin en başarılı bilim-kurgu ve aksiyon filmleri arasında gösteriliyordu. Üçüncü filminin üzerinden 18 yıl geçen Matrix, dördüncü film olan Matrix Resurrections ile tekrar beyaz perdeye dönmeye artık hazır. Pandemi sebebiyle vizyon tarihi birkaç defa değişen filmin, son olarak 24 Aralıkta vizyona gireceği açıklanmıştı.

Merakla ve heyecanla beklenen filmle ilgili her gelişmeyi çok yakından takip eden bir hayran kitlesi mevcut. Hayran olunmayacak gibi değil elbette fakat aradan yıllar geçmiş olması ve birçok şeyin değişmesi sebebiyle filmin aynı tadı verip vermeyeceği ya da hayal kırıklığına uğratıp uğratmayacağı meçhul. Matrix Resurrections’un Twitter hesabından, hayranlarını ve bekleyenlerini sevindirecek bir gelişme paylaşıldı.

Alarm kurun: 6 Aralık günü sabah saat 9.00

İki yılı aşkın süredir dört gözle ve heyecan, merak, ertelenmesi sebebiyle kızgınlık olmak üzere neredeyse birçok temel duygu tepkimesiyle beklenen filmin vizyon tarihi yaklaştıkça bekleyişin dayanılmaz muzurluğu da baş gösteriyor. Bu bekleyişi kimileri için dayanılır, kimileri için ise daha dayanılmaz bir gelişme var.

IMAX sinemalarında yayınlanacak olan Matrix Resurrections filminin biletleri, 6 Aralık günü sabah saat 9’da ön satışa sunulacak. Pandemi döneminde vizyonda yaşanan film kıtlığını telafi edebilecek düzeyde kaliteli filmlerle yıl sonuna yaklaşmış olanlar, Matrix Resurrections ile 2021 yılına kalın bir nokta koyabilirler.