Netflix, yayınlandığı dönem gündeme bomba gibi düşen yerli dizisi Kulüp'ün 2. kısım yayın tarihini ve yeni kısım için hazırlanan ilk fragmanı yayınladı. Yeni kısım da ilki kadar çok konuşulacak gibi görünüyor.

Netflix, geçtiğimiz ay yeni Türk dizisi Kulüp'ü yayınlamış ve ülkemizin gündemine oturmayı başarmıştı. Yayınlandığı ilk günlerde Netflix Türkiye'de en çok izlenen yapımlardan bir tanesi haline gelen dizi, gerek konusu gerekse olay örgüsü ile izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarmıştı.

Dünyanın en popüler dizi ve film bilgi platformu IMDb'de 8 gibi oldukça etkileyici bir puan almayı başaran diziyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Netflix, dizinin 6 Ocak'ta yayınlanacak ikinci kısım için yeni bir fragman yayınladı. "Aile demek, sizi sabırsızca bekleyenlerin olması demek. Kulüp 2. kısım, 6 Ocak’ta sadece Netflix’te." açıklamasıyla paylaşılan fragman, dizideki atmosferin olduğu gibi devam edeceğini açıkça gözler önüne seriyor.

Dizide, 1950'li yılların İstanbul'u anlatılıyor

Dram türündeki Kulüp, 1950'li yılların İstanbul'da geçen birtakım olayları anlatıyor. Dizinin konusu ise bir anne ile yeniden bağ kurmaya çalıştığı kızına odaklanıyor. Gökçe Bahadır, Salih Bademci ve Barış Arduç gibi sevilen oyuncuların yer aldığı dizinin senaryosu ise Aysin Akbulut, Rana Denizer ve Necati Şahin tarafından kaleme alındı.

Yayınlanan fragmana baktığımızda, 2. kısımda yaşanacaklar hakkında da bilgi sahibi olabiliyoruz. Özellikle de bir sahne, 1955'te İstanbul'da yaşayan bir grup Rum'a yönelik saldırıya atıfta bulunuyor gibi görünüyor. Hatta tarihe 6-7 Eylül Olayları olarak geçen bu hadise ile dizinin ikinci kısım yayın tarihinin benzerliği de dikkatlerden kaçmadı...

Kulüp'ün ikinci sezonu için hazırlanan fragman