Matterhorn Dağı’na Hologramla Türk Bayrağı Yansıtıldı

İsviçre’nin Alpleri’nde yer alan Matterhorn Dağı, çok güzel bir görüntüye büründü. İsviçre, koronavirüsle mücadele eden ülkelere destek için yürüttüğü çalışma kapsamında, 4.478 metre yüksekliğindeki dağa ülkemizin bayrağını yansıttı.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede ülkelerden birlik mesajları geliyor. Son olarak İsviçre, Türkiye için güzel bir jest yaptı. İsviçre Alplerin ve Avrupa’nın en yüksek zirvelerinden biri olan Matterhorn Dağı’na koronavirüsle mücadele kapsamında Türk bayrağı yansıtıldı.

4 bin 478 metre yüksekliğiyle Avrupa kıtasının en yüksek zirvelerinden biri kabul edilen dünyaca ünlü dağ, ay yıldızlı bayrağımızla muhteşem bir görüntüye büründü. Zermatt Turizm Ofisi’nden yapılan açıklamada, COVID-19’la mücadele ülkelerle dayanışma amacıyla Türk bayrağının dağa yansıtıldığı açıklandı.

Türk bayrağının İsviçre Alpleri’ne yansıtıldığını gören İsviçre’de yaşayan Türk vatandaşları, bu görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Sosyal medyada yapılan pek çok yorumda İsviçre hükümetine bu güzel jest için teşekkür edilirken, bayrağın yansıtılmasında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İsviçre Şube Başkanı Şeref Yıldız’ın girişimlerinin bulunduğu öğrenildi.

Koronavirüsle mücadelede farklı bayraklar da yansıtılıyor

İsviçre'deki Matterhorn Dağı’nın muhteşem görüntüsü, koronavirüsle mücadelede eden ülkelerin birlik olması için farklı ülke bayraklarıyla süsleniyor.

İsviçre’de koronavirüsle mücadelede son durum ne?

En çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke olan 8,5 milyon nüfuslu İsviçre’de şu ana kadar 28.894 koronavirüs vakası görüldü. Bu vakalarda 1.599 kişi hayatını kaybederken 21.300 kişinin iyileştiği bildirildi. Salgını kontrol altına almış görülen İsviçre, bu tarz jestlerle diğer ülkelere destek veriyor.

Türkiye’de son durum ne?

Dün yapılan açıklamayla 107.773’e yükselen ülkemizdeki koronavirüs vakası, şu ana kadar 2.706 vatandaşımızı kaybetmemize neden oldu. Son günlerde artan iyileşme sayıları ise ülkemiz için umut veriyor. Türkiye’de şu ana kadar 25.582 kişi koronavirüsü yenmeyi başardı.