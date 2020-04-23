THY, 23 Nisan TK1920 Uçuşunun Hikayesini Paylaştı

THY, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için bugün özel bir uçuş gerçekleştirdi. TK1920 sefer sayısıyla yapılan uçuşta Türkiye üzerinde devasa bir Türk bayrağı oluşturuldu. THY, yapılan bu anlamlı uçuşun hikayesini de bir video ile paylaştı.

Türk Hava Yolları’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı şerefine Türkiye üzerinde gerçekleştireceği bir uçuşla ay yıldız oluşturacağının haberini sizlerle paylaşmıştık. THY’nin bayrak uçuşu bugün sabah saatlerinde gerçekleştirildi.

23 Nisan kutlaması için TK1920 sefer sayısı ile gerçekleştirilen uçuş için TC-JJF tescilli Boeing 777-300(ER) tipi uçak, İstanbul’dan Ankara’ya geldi. Gökte çizilecek Türk bayrağı için uçak, sabah 09:40’ta Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalandı.

Yaklaşık 2 saat süren uçuşta, sırayla bayrakta bulunan ay ve yıldız sembolleri, izlenen rota ile çizildi. THY’nin bu önemli uçuşu, hava trafiğini yayınlayan Flightradar24 üzerinden anbean takip edilebildi. THY’nin bayrak uçuşunu haber alan birçok insan, Flightradar24’ta Türk bayrağının canlı olarak çizilmesini izleyebildi.

Meclis’in üzerinden geçerken özel anons yapıldı

Gerçekleştirilen uçuşun ardından Türk Hava Yolları’nın resmi sosyal medya hesabından uçuşun hikayesini anlatan video “Dünyanın en büyük bayrağı bize ait! Bu gurur hepimizin. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.​” notu ile paylaşıldı. THY’nin paylaştığı videoda, uçuşu gerçekleştiren Kaptan Pilot Öner Samyel ve Pilot Murat Gülkanat’ın meclis üzerinden geçerken yaptıkları anons da paylaşıldı.

Kaptan Pilot Öner Samyel ve Pilot Murat Gülkanat, 100 yıl önce kurulan TBMM’nin üzerinden geçerken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” sözüne atıf yapan bir anons gerçekleştirdiler.

THY yöneticileri, bayrak uçuşu hakkında açıklamalar yaptı

THY’nin Türkiye üzerinde bir uçakla Türk bayrağı çizmesi hakkında THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M.İlker Aycı da bir açıklama yaptı. M.İler Aycı açıklamasında, “Ülkemizin milli bayrak taşıyıcı havayolu olarak biz de bugün gerçekleştirdiğimiz bu özel seferimizi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan ediyoruz” dedi.

THY’nin özel uçuşu ile ilgili THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de bir açıklama yaptı. Twitter üzerinden açıklama yapan Üstün, “Bayrak taşıyıcı havayolu olarak 87 yıldır olduğu gibi bugün de ay yıldızlı bayrağımızın rotasında uçuyoruz. Egemenliğimizin 100. yılında gerçekleştirdiğimiz özel uçuşla gökyüzüne bayrak açıyoruz. Yaşasın 23 Nisan” paylaşımını yaptı.

TK1920 sefer sayılı uçuşla çizilen Türk bayrağın hikayesinin yanı sıra bayrağın çizildiği anlar da THY tarafından paylaşıldı. Türk Hava Yolları, TK1920 sefer sayılı uçuşla ilgili bu akşam 19:20’de özel bir video daha yayınlayacak.

THY'nin paylaştığı TK1920 uçuşunun hikayesi: