En son 2017'de Logan filmiyle beyaz perdede karşımıza çıkan Wolverine karakteri ile ilgili ünlü bir yönetmenden açıklama geldi. Kingsman serisinin arkasındaki isim ve aynı zamanda X-Men: First Class'ın yönetmeni olan Matthew Vaughn, karakterin gençliğini anlatan bir film çekmek istediğini ve Wolverine'e hayat vermesi için düşündüğü oyuncuları açıkladı.

Wolverine karakterinin Marvel çizgi romanlarının en sevilen karakterlerinden biri olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Bu karakter daha önce birçok X-men ve solo filmlerle kez beyaz perdeye de aktarılmış, Hugh Jackman’ın muhteşem performansları sebebiyle de çok sevilmişti.

Wolverine’i en son 2017 yılında vizyona giren Logan filmi ile sinemada izlemiştik. Normal çizgi roman filmlerinden oldukça farklı olan bir yapım olan Logan, eleştirmenler ve izleyiciler tarafından çok iyi yorumlar almış ve en iyi süper kahraman filmleri arasında gösterilmeye başlanmıştı. Şimdi de ünlü bir yönetmenden Wolverine karakterinin geleceği ile ilgili bir açıklama geldi.

Wolverine’in gençliğini anlatan bir film çekilebilir

Kingsman serisi ve X-Men: First Class filminin yönetmeni olan Matthew Vaughn, Wolverine karakterinin gençliğini anlatan yeni bir film çekmek istediğini açıkladı. Bir basın toplantısında konuşan Vaughn, Wolverine’in Marvel Sinematik Evreni’ne katılmasını istediğini ve karakterin hikâyesini kendi bakış açısından ele almak istediğini ifade etti.

Daha önce Wolverine’e hayat veren Hugh Jackman’a övgüler yağdıran Vaughn, karakterin gençliği için aklındaki oyuncular ile ilgili de konuştu. 50 yaşındaki İngiliz yönetmen, Avengers: Age of Ultron filminde Quicksilver karakterini canlandıran Aaron Taylor-Johnson ve Kingsman serisinden tanıdığımız Altın Küre ödüllü oyuncu Taron Egerton’u rol için düşündüğünü belirtti.

X-men karakterlerinin önümüzdeki yıllarda çıkacak olan filmlerde Marvel Sinematik Evreni’ne (MCU) katılması bekleniyor. Bu karakterlerin en çok sevileni olan Wolverine’in ise kim tarafından canlandırılacağı merak konusu olmuş durumda. Bazı insanlar Hugh Jackman’ın yeniden rol için dönebileceğini düşünse de yeni bir ismin MCU Wolverine’ine hayat verme olasılığı da oldukça yüksek.