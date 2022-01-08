Örümcek Adam karakterine daha önce hayat veren Andrew Garfield ve Tobey Maguire, son yılların en fazla beklenen filmlerinden biri olan Spider-Man: No Way Home galasına spoiler olmasın diye katılmamıştı. Garfield bu yüzden filmi Maguire ile birlikte gizlice halka açık bir sinemada izlediklerini açıkladı.

Spider-Man: No Way Home, son yılların en çok beklenen filmlerinden biriydi. 17 Aralık 2021 tarihinde vizyona giren ve Marvel Sinematik Evreni’nin bir parçası olan bu yapım, daha önceki Spider-Man filmlerinden karakterler barındırması sebebiyle yediden yetmişe birçok insanın sinemaya akın etmesine sebep olmuş, dünya çapında 1 milyardan fazla hasılat yaparak pandemi rekoru kırmıştı.

Tabii ki Tom Holland’tan önce Spider-Man’i canlandıran Tobey Maguire ve Andrew Garfield’ın filmde olup olmayacağı da büyük merak konusuydu. Vizyon tarihine kadar sır kalan bu durum, 17 Aralık günü çözüldü ve eski Spider-Man’leri bir kez daha beyaz perdede görmemize vesile oldu. Şimdi de ilk olarak 2012’de Spider-Man’e hayat veren Andrew Garfield, No Way Home filmi ile ilgili sessizliğini bozdu ve yaşadıkları ilginç bir olayı anlattı.

‘Tobey ile birlikte gizlice bir sinema salonuna sızdık’

Film vizyona girene kadar Spider-Man rolü ile tekrar karşımıza çıkacağı iddialarını şiddetle reddeden Andrew Garfield, Entertainment Tonight’a röportaj verdi. Bilmeyenler için filmin galası 13 Aralık’ta Los Angeles’ta yapılmıştı. Spoiler olmasın diye de Andrew Garfield ve Tobey Maguire galaya katılmamıştı. Garfield, bu yüzden Maguire ile birlikte filmi beraber izlemek için gizlice insanların arasına karıştıklarını ve No Way Home’u sinemada izlediklerini ifade etti.

Garfield verdiği demeçte, “Bunun olduğuna hâlâ inanamıyorum. Filmin vizyona girdiği gece, beyzbol şapkamı ve maskemi takarak gizlice halka açık bir sinemaya girdim. Hatta yanımda Tobey Maguire da vardı. Sinema salonundaki hiç kimse orada olduğumuzu bilmiyordu. Bu duyguyu beraber paylaşmak gerçekten çok güzel bir deneyimdi” ifadelerine yer verdi.

Garfield bu röportajdan önce yaptığı açıklamalarda da tekrar Spider-Man’e hayat vermekten ve üç Spider-Man’i yan yana görmekten duyduğu heyecanı dile getirdi. 38 yaşındaki ünlü oyuncu, bir daha bu karakteri oynamayı beklemediğini; ancak No Way Home yapımcılarının onu aradığında bu durumun değiştiğini ve bu fırsat için teşekkür ettiğini aktardı. Bunun yanı sıra Oscar adaylığı bulunan oyuncu, yeniden Spider-Man’i oynayıp oynamama konusunda da ‘açık’ olduğunu dile getirdi ve hayranların heyecanının artmasına neden oldu.