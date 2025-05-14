Warner Bros Discovery'den gelen açıklamaya göre popüler içerik platformu Max, üçüncü defa adını değiştiriyor ve yeni adı aslında bir nevi eski adı olacak.

Warner Bros Discovery, dijital yayın hizmeti Max'in adını bir kez daha değiştiriyor. Şirket, HBO'nun güçlü markasını yeniden ön plana çıkarmak amacıyla platformun adını bu yaz "HBO Max" olarak değiştireceğini duyurdu.

HBO Başkanı Casey Bloys, bu değişikliğin hizmetin ruhunu daha iyi yansıttığını belirtti. Warner Bros Discovery, 2020 yılında yayın hayatına başlayan HBO Max’i 2023’te sadece "Max" adıyla yeniden markalamıştı. Bu dönemde platform, Discovery, TLC ve HGTV gibi markalardan içeriklerle daha geniş bir kitleye hitap etmeyi hedeflemişti.

Yaz aylarında yeniden HBO Max olacak

Tabii bu strateji uzun vadede beklentileri karşılamadı. Platform geçtiğimiz yıl boyunca tekrar HBO’nun prestijli ve kaliteli içerik çizgisine yöneldi. Örneğin The Penguin ve Dune: Prophecy gibi diziler "Max Originals" yerine "HBO Originals" etiketiyle tanıtıldı. Ayrıca 7/24 yayın yapan HBO kanalları test edilmeye başlandı.

Warner Bros Discovery tarafından yapılan açıklamada, “HBO markasını geri getirmek, hizmetin özgünlüğünü artıracak ve kullanıcı beklentilerini daha iyi karşılayacak.” denildi. Ayrıca platformun HBO ibaresini taşıyan yeni logosu da tanıtıldı.

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