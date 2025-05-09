Yıllarca BluTV olarak hizmet verdikten sonra Warner Bros. bünyesine katılan ve ülkemizde Max olarak yeniden markalanan platforma dair her şey Webtekno'da.

Warner Bros. Discovery'nin global dijital yayın platformu Max, Türkiye'de BluTV'nin yerini alarak 15 Nisan 2025'te yayın hayatına başladı. Bu geçişle birlikte kullanıcılara daha zengin bir içerik kütüphanesi ve geliştirilmiş platform özellikleri sunulurken Max, hem global hem de yerel yapımları bir araya getirerek ülkemizdeki izleyicilere geniş bir yelpazede yepyeni içerikler sunmayı da hedefliyor.

Ülkemizde eski adıyla BluTV olarak bir süre hizmet veren platform, önemli kitleler tarafından sevilmişti. Özellikle Hepsiburada olan kampanyası sayesinde aktif kullanıcı tabanını da bir hayli artıran platform, Max'e dönüşüm sürecinde de bu kampanyayı sürdürüyor.

Max nedir, Türk platformu mu?

Max, Warner Bros. Discovery'ye ait global bir dijital yayın platformudur. Türkiye'de daha önce hizmet veren yerli platform BluTV'nin yerini almasıyla birlikte Max, uluslararası bir platform konumunda.

Warner Bros. Discovery, BluTV'yi ilk olarak 2023 yılında satın almıştı. Max an itibarıyla Türkiye lansmanı ile birlikte 74 pazarda 110 milyonun üzerinde aboneye ulaşmayı hedefliyor.

Max'e nasıl üye olunur?

İnternet tarayıcınız üzerinden Max'in resmî sitesine gidebilir veya akıllı telefon/tablet için Max uygulamasını (iOS/Android) indirebilirsiniz. Daha sonra karşınıza çıkan kayıt formunda adım adım şu işlemleri yapmanız gerekmekte:

Hesap Oluşturun : Max uygulamasını açın veya Max'in resmî sitesini ziyaret ederek “Hemen Üye Ol” seçeneğini tıklayın.

: Max uygulamasını açın veya Max'in resmî sitesini ziyaret ederek “Hemen Üye Ol” seçeneğini tıklayın. Bilgileri Girin : E-posta adresi, şifre ve ödeme (kredi/banka kartı) bilgilerinizi girerek yeni bir hesap oluşturun.

: E-posta adresi, şifre ve ödeme (kredi/banka kartı) bilgilerinizi girerek yeni bir hesap oluşturun. Paket Seçin : Karşınıza çıkan paket seçeneklerinden Standart veya Özel planı seçin. (Hepsiburada Premium varsa reklamlı Temel planı da tercih edebilirsiniz.)

: Karşınıza çıkan paket seçeneklerinden Standart veya Özel planı seçin. (Hepsiburada Premium varsa reklamlı Temel planı da tercih edebilirsiniz.) Girdiğiniz bilgileri onaylayarak aboneliğinizi başlatın. İşlem tamamlandığında üyeliğiniz aktif olacak ve içerikleri izlemeye başlayabileceksiniz.

BluTV aboneleri için de geçiş otomatik olarak yapılmış durumda. Eğer daha önceden hazırda BluTV aboneliğiniz varsa, mevcut BluTV giriş ve fatura bilgileriniz aynı kalacak şekilde hesaplarınız aktarılmış durumda.

Max ücretsiz izlenebilir mi? İlk 1 ay ücretsiz mi?

Her ne kadar bazı platformlar sınırlı süreliğine ücretsiz izleme imkânı tanısa da Max'de varsayılan olarak ücretsiz deneme süresi sunulmamakta.

Daha önce marka adı BluTV iken kısa süreli deneme üyelikleri sunulmuştu. Keza benzer uygulamaları Max'in global sürümünde de görmüştük ancak şimdilik ücretsiz izleyebileceğiniz legal bir yol bulunmamakta. Bunun yerine çok daha ucuza Hepsiburada Premium ile abone olabilirsiniz.

Hepsiburada ile indirimli şekilde Max'e nasıl abone olunur?

Hepsiburada'nın BluTV ile geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğu kampanya Max'te de sürüyor. Tek yapmanız gereken aylık 49,90 TL'ye Hepsiburada Premium abonesi olmak.

Buradan Hepsiburada Premium sayfasına giderek Premium aboneliğinizi başlatın.

Hepsiburada Premium sayfasına giderek Premium aboneliğinizi başlatın. Profilinizden 'Premium Avantajları' kısmına gidin.

Max aboneliğini içeren kısma gelin ve 'Üyeliği Aktive Edin'e tıklayın.

Açılan sayfada varsa Max hesabınıza girin ve bağlayın. Yoksa yeni hesap oluşturun.

Abonelik işlemlerinizi tamamladıktan sonra Max'te kullanabileceğiniz abonelik kodunuzu teslim alabilirsiniz. Tabii bu aboneliğin normal abonelikten farkları yok değil. Gelin bu vesileyle mevcut abonelik seçeneklerine de göz atalım.

Max üyelik ücreti ne kadar?

Max, hâlihazırda Hepsiburada Premium ile elde edilen abonelikle birlikte üç farklı abonelik seçeneğine ve fiyatına sahip.

Standart Plan (Reklamsız) : Aylık ₺229,90 (yıllık ₺2.299,00). Bu planda aynı anda 2 cihazdan Full HD (1080p) çözünürlükte içerikleri izleyebilirsiniz. Ayrıca ayda 30 içeriği indirip çevrimdışı izleme hakkınız da bulunur.

: Aylık ₺229,90 (yıllık ₺2.299,00). Bu planda aynı anda 2 cihazdan Full HD (1080p) çözünürlükte içerikleri izleyebilirsiniz. Ayrıca ayda 30 içeriği indirip çevrimdışı izleme hakkınız da bulunur. Özel Plan (4K Premium) : Aylık ₺299,90 (yıllık ₺2.999,00). Bu planda aynı anda 4 farklı cihazda 4K UHD çözünürlük ve Dolby Atmos ses desteği bulunur. Ayrıca ayda 100 içeriğe kadar indirme yapabilirsiniz.

: Aylık ₺299,90 (yıllık ₺2.999,00). Bu planda aynı anda 4 farklı cihazda 4K UHD çözünürlük ve Dolby Atmos ses desteği bulunur. Ayrıca ayda 100 içeriğe kadar indirme yapabilirsiniz. Reklamlı Temel Plan (Hepsiburada Premium): Aylık ₺49,90. Sadece Hepsiburada Premium üyeleri için geçerli olan bu planda Full HD (1080p) çözünürlükte içerikleri izleyebilirsiniz ancak zaman zaman reklamlarla karşılaşırsınız. Ayrıca bu abonelik seçeneği ile içerikleri aynı anda 2 cihazdan izleyebilirsiniz.

Max nerede izlenir?

Max kütüphanesinde yer alan içerikleri pek çok cihazdan izleyebilirsiniz. Platformun desteklediğini belirttiği platformlar şunlar:

Web (Bilgisayar) : Tarayıcınızdan Max'in internet sitesine girerek içerikleri izleyebilirsiniz.

: Tarayıcınızdan girerek içerikleri izleyebilirsiniz. Akıllı Telefon/Tablet : Android ve iOS cihazlar için resmî Max uygulamasını ( Play Store / App Store ) üzerinden indirerek oturum açabilirsiniz.

: Android ve iOS cihazlar için resmî Max uygulamasını ( / ) üzerinden indirerek oturum açabilirsiniz. Akıllı TV'ler : Samsung, LG, Android TV (Sony, Philips, Xiaomi vb.), Apple TV, Amazon Fire TV gibi akıllı TV'lerde Max uygulaması bulunuyor. TV'nizin uygulama mağazasından Max’i yükleyip hesabınızla oturum açabilirsiniz.

: Samsung, LG, Android TV (Sony, Philips, Xiaomi vb.), Apple TV, Amazon Fire TV gibi akıllı TV'lerde Max uygulaması bulunuyor. TV'nizin uygulama mağazasından Max’i yükleyip hesabınızla oturum açabilirsiniz. Oyun Konsolları: PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları üzerinden de Max uygulaması aracılığıyla içerikleri izlemek mümkün.

Max'de hangi dizi filmler var?

Öne çıkan diziler

The Last of Us

The White Lotus

The Pitt

The Righteous Gemstones

The Big Bang Theory

Friends

Game of Thrones

Rick and Morty

The Trial of Karen Read

Scars of Beauty

Euphoria

The Sopranos

When No One Sees Us

House of the Dragon

The Handmaid's Tale

Adventure Time

Signs of a Psychopath

Evil Lives Here

The Rehearsal

The Final Chapter

Paul American

A Decent Man

İlk ve Son

Bookie

The Sex Lives of College Girls

Öne çıkan filmler

Bonnie and Clyde

Blade Trinity

Dune Part Two

Twisters

İnsanlar İkiye Ayrılır

Justice League Crisis on Infinite Earths

No Accident

Trap

Aquaman and the Lost Kingdom

Beetlejuice

Inception

Barbie

Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk

A Simple Favor

Dark Shadows

Parasite

Happy Feet

Furiosa A Mad Max Saga

Who is Luigi Mangione?

Alabama Snake

Wonka

Max platformunda öne çıkan yapımlardan bazıları bu şekilde ancak bununla sınırlı değil. Max pek çok farklı yerli ve orijinal yapıma yer verdiği gibi, kolay kolay farklı bir platformda bulamayacağınız, Hbo ve Warner Bros. imzalı pek çok farklı yabancı yapıma da yer veriyor.

Ülkemizde yeniden markalaşmasıyla en yeni yerli dijital yayın platformlardan biri hâline gelen Max nedir, nasıl kullanılır, nasıl üye olunur, abonelik ücreti ne kadar gibi merak edilen soruları yanıtladık ve platformun öne çıkan yapımlarından bazılarına yer verdik. Siz de Max kullanıcıysanız, platforma dair düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.