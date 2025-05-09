Warner Bros. Discovery'nin global dijital yayın platformu Max, Türkiye'de BluTV'nin yerini alarak 15 Nisan 2025'te yayın hayatına başladı. Bu geçişle birlikte kullanıcılara daha zengin bir içerik kütüphanesi ve geliştirilmiş platform özellikleri sunulurken Max, hem global hem de yerel yapımları bir araya getirerek ülkemizdeki izleyicilere geniş bir yelpazede yepyeni içerikler sunmayı da hedefliyor.
Ülkemizde eski adıyla BluTV olarak bir süre hizmet veren platform, önemli kitleler tarafından sevilmişti. Özellikle Hepsiburada olan kampanyası sayesinde aktif kullanıcı tabanını da bir hayli artıran platform, Max'e dönüşüm sürecinde de bu kampanyayı sürdürüyor.
Max nedir, Türk platformu mu?
Max, Warner Bros. Discovery'ye ait global bir dijital yayın platformudur. Türkiye'de daha önce hizmet veren yerli platform BluTV'nin yerini almasıyla birlikte Max, uluslararası bir platform konumunda.
Warner Bros. Discovery, BluTV'yi ilk olarak 2023 yılında satın almıştı. Max an itibarıyla Türkiye lansmanı ile birlikte 74 pazarda 110 milyonun üzerinde aboneye ulaşmayı hedefliyor.
Max'e nasıl üye olunur?
İnternet tarayıcınız üzerinden Max'in resmî sitesine gidebilir veya akıllı telefon/tablet için Max uygulamasını (iOS/Android) indirebilirsiniz. Daha sonra karşınıza çıkan kayıt formunda adım adım şu işlemleri yapmanız gerekmekte:
- Hesap Oluşturun: Max uygulamasını açın veya Max'in resmî sitesini ziyaret ederek “Hemen Üye Ol” seçeneğini tıklayın.
- Bilgileri Girin: E-posta adresi, şifre ve ödeme (kredi/banka kartı) bilgilerinizi girerek yeni bir hesap oluşturun.
- Paket Seçin: Karşınıza çıkan paket seçeneklerinden Standart veya Özel planı seçin. (Hepsiburada Premium varsa reklamlı Temel planı da tercih edebilirsiniz.)
- Girdiğiniz bilgileri onaylayarak aboneliğinizi başlatın. İşlem tamamlandığında üyeliğiniz aktif olacak ve içerikleri izlemeye başlayabileceksiniz.
BluTV aboneleri için de geçiş otomatik olarak yapılmış durumda. Eğer daha önceden hazırda BluTV aboneliğiniz varsa, mevcut BluTV giriş ve fatura bilgileriniz aynı kalacak şekilde hesaplarınız aktarılmış durumda.
Max ücretsiz izlenebilir mi? İlk 1 ay ücretsiz mi?
Her ne kadar bazı platformlar sınırlı süreliğine ücretsiz izleme imkânı tanısa da Max'de varsayılan olarak ücretsiz deneme süresi sunulmamakta.
Daha önce marka adı BluTV iken kısa süreli deneme üyelikleri sunulmuştu. Keza benzer uygulamaları Max'in global sürümünde de görmüştük ancak şimdilik ücretsiz izleyebileceğiniz legal bir yol bulunmamakta. Bunun yerine çok daha ucuza Hepsiburada Premium ile abone olabilirsiniz.
Hepsiburada ile indirimli şekilde Max'e nasıl abone olunur?
Hepsiburada'nın BluTV ile geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğu kampanya Max'te de sürüyor. Tek yapmanız gereken aylık 49,90 TL'ye Hepsiburada Premium abonesi olmak.
- Buradan Hepsiburada Premium sayfasına giderek Premium aboneliğinizi başlatın.
- Profilinizden 'Premium Avantajları' kısmına gidin.
- Max aboneliğini içeren kısma gelin ve 'Üyeliği Aktive Edin'e tıklayın.
- Açılan sayfada varsa Max hesabınıza girin ve bağlayın. Yoksa yeni hesap oluşturun.
Abonelik işlemlerinizi tamamladıktan sonra Max'te kullanabileceğiniz abonelik kodunuzu teslim alabilirsiniz. Tabii bu aboneliğin normal abonelikten farkları yok değil. Gelin bu vesileyle mevcut abonelik seçeneklerine de göz atalım.
Max üyelik ücreti ne kadar?
Max, hâlihazırda Hepsiburada Premium ile elde edilen abonelikle birlikte üç farklı abonelik seçeneğine ve fiyatına sahip.
- Standart Plan (Reklamsız): Aylık ₺229,90 (yıllık ₺2.299,00). Bu planda aynı anda 2 cihazdan Full HD (1080p) çözünürlükte içerikleri izleyebilirsiniz. Ayrıca ayda 30 içeriği indirip çevrimdışı izleme hakkınız da bulunur.
- Özel Plan (4K Premium): Aylık ₺299,90 (yıllık ₺2.999,00). Bu planda aynı anda 4 farklı cihazda 4K UHD çözünürlük ve Dolby Atmos ses desteği bulunur. Ayrıca ayda 100 içeriğe kadar indirme yapabilirsiniz.
- Reklamlı Temel Plan (Hepsiburada Premium): Aylık ₺49,90. Sadece Hepsiburada Premium üyeleri için geçerli olan bu planda Full HD (1080p) çözünürlükte içerikleri izleyebilirsiniz ancak zaman zaman reklamlarla karşılaşırsınız. Ayrıca bu abonelik seçeneği ile içerikleri aynı anda 2 cihazdan izleyebilirsiniz.
Max nerede izlenir?
Max kütüphanesinde yer alan içerikleri pek çok cihazdan izleyebilirsiniz. Platformun desteklediğini belirttiği platformlar şunlar:
- Web (Bilgisayar): Tarayıcınızdan Max'in internet sitesine girerek içerikleri izleyebilirsiniz.
- Akıllı Telefon/Tablet: Android ve iOS cihazlar için resmî Max uygulamasını (Play Store/App Store) üzerinden indirerek oturum açabilirsiniz.
- Akıllı TV'ler: Samsung, LG, Android TV (Sony, Philips, Xiaomi vb.), Apple TV, Amazon Fire TV gibi akıllı TV'lerde Max uygulaması bulunuyor. TV'nizin uygulama mağazasından Max’i yükleyip hesabınızla oturum açabilirsiniz.
- Oyun Konsolları: PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları üzerinden de Max uygulaması aracılığıyla içerikleri izlemek mümkün.
Max'de hangi dizi filmler var?
Öne çıkan diziler
- The Last of Us
- The White Lotus
- The Pitt
- The Righteous Gemstones
- The Big Bang Theory
- Friends
- Game of Thrones
- Rick and Morty
- The Trial of Karen Read
- Scars of Beauty
- Euphoria
- The Sopranos
- When No One Sees Us
- House of the Dragon
- The Handmaid's Tale
- Adventure Time
- Signs of a Psychopath
- Evil Lives Here
- The Rehearsal
- The Final Chapter
- Paul American
- A Decent Man
- İlk ve Son
- Bookie
- The Sex Lives of College Girls
Öne çıkan filmler
- Bonnie and Clyde
- Blade Trinity
- Dune Part Two
- Twisters
- İnsanlar İkiye Ayrılır
- Justice League Crisis on Infinite Earths
- No Accident
- Trap
- Aquaman and the Lost Kingdom
- Beetlejuice
- Inception
- Barbie
- Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk
- A Simple Favor
- Dark Shadows
- Parasite
- Happy Feet
- Furiosa A Mad Max Saga
- Who is Luigi Mangione?
- Alabama Snake
- Wonka
Max platformunda öne çıkan yapımlardan bazıları bu şekilde ancak bununla sınırlı değil. Max pek çok farklı yerli ve orijinal yapıma yer verdiği gibi, kolay kolay farklı bir platformda bulamayacağınız, Hbo ve Warner Bros. imzalı pek çok farklı yabancı yapıma da yer veriyor.
Ülkemizde yeniden markalaşmasıyla en yeni yerli dijital yayın platformlardan biri hâline gelen Max nedir, nasıl kullanılır, nasıl üye olunur, abonelik ücreti ne kadar gibi merak edilen soruları yanıtladık ve platformun öne çıkan yapımlarından bazılarına yer verdik. Siz de Max kullanıcıysanız, platforma dair düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.