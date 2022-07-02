Bir Oyun Sitesi, Bütün Diablo Immortal İçeriklerini Kaldırdı

Blizzard’ın olaylı çıkış yapan mobil oyunu Diablo Immortal hakkında içerikler üreten bir haber sitesi, oyundaki öğelerin pahalılığını protesto etmek için oyunla alakalı tüm içeriklerini kaldırma kararı aldı.

İlk tanıtıldığında serinin hayranları tarafından topa tutulan ancak çıkışıyla birlikte pek çok oyuncunun başından kalkamadığı Diablo Immortal, oynaması ücretsiz olmasına rağmen satın alınabilir eşyaların ve sandıkların pahalılığı ile tüm dünyada eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Hatta geçtiğimiz haftalarda bir YouTube kanalı karakterini maksimum donanıma getirmek için tam 110.000 (yaklaşık 1.843.000 TL) dolar ödemişti. Oyuncuların bu duruma olan öfkesi giderek artarken Diablo Immortal içerikleriyle tanınan ünlü bir haber sitesi ise bu durumu protesto etmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Oyunla ilgili tüm içerikleri kaldırdılar

Maxroll isimli oyun ve rehber sitesi, Diablo Immortal’ın kapalı alfa sürecinden beri sürekli olarak oyunculara çeşitli konularda bilgilendirici içerikler ve rehberler sunuyordu. İçerikleri hazırlayan ekip toplamda 10.000 saat harcadıkları oyun hakkında binlerce içerik hazırlamıştı. Ancak bu ‘aşırı pahalı’ oyun içi ürünleri ve Blizzard’ı protesto etmek isteyen Maxroll yetkilileri, bugüne kadar hazırladıkları tüm Diablo Immortal içeriklerini sitelerinden kaldırdı.

Sitenin yetkilileri yaptıkları açıklamada “Maxroll ekibi sevdikleri oyunlar üzerine çalışmaktadır. Blizzard'ın Diablo Immortal isimli oyunu hakkında da büyük umutlarımız vardı. Oyunun ilk aşamaları olan teknolojik alfa, kapalı alfa, kapalı beta ve oyunun çıkışının ardından bile ekibimiz binlerce saat boyunca oyunu oynayarak okurlarımıza içerikler sundu. Oyunu daha iyi yapmak için tester sırasında bolca geri bildirim de verdik. Ancak üzülerek belirtiyoruz ki Maxroll’un Diablo Immortal kategorisi artık kapanıyor.” diyerek var olan içeriklerini kaldırdıklarını açıkladılar.

Maxroll’un bu hareketinin ardından diğer oyuncular da bu duruma tepki göstermeye ve oyunu cihazlarından silmeye başladı.